Cu toţii ştim cât de important este să ne menţinem concentrarea şi energia cât mai mult în timpul zilei. În special, atunci când muncim de acasă, iar ieşirile în aer liber şi socializarea cu alţi oameni sunt limitate.

Tot mai multe persoane se confruntă cu acest tip de simptome zilnic şi apelează la medici sau nutriţionişti pentru a le remedia cât mai rapid. Există, totuşi, modalităţi naturale prin care putem ameliora aceste simptome date de trecerea spre un anotimp rece sau statul mult acasă.

1. Alimente sănătoase în orice sezon

Organismul are nevoie de ajutor pentru a menţine buna sa funcţionare zilnic şi pentru a ne asigura o imunitate puternică, în acest sezon. O modalitate foarte bună prin care putem oferi organismului nostru sprijinul de care are nevoie este să adoptăm o alimentaţie sănătoasă, plină de vitamine cât stăm acasă.

Chiar dacă tentaţia de a ronţăi la laptop sau televizor lucruri nesănătoase este mare, trebuie să îi rezistăm. Acest tip de alimente, de exemplu dulciurile, cresc energia noastră într-un timp scurt, dar ne fac să o pierdem în restul timpului.

Să ne amintim că nu doar vara pieţele şi supermarketurile sunt pline de legume şi fructe hrănitoare. Chiar şi în sezonul rece putem opta pentru alimente bogate în vitamine! De exemplu, legume ca brocoli, ţelină, sfeclă, morcovi şi fructe ca lămâi, portocale, rodia, kiwi, mere, ne pot ajuta să întărim natural organismul şi imunitatea noastră.

2. Hidratare corespunzătoare

Hidratarea continuă şi conformă nevoilor corpului este unul dintre cei mai buni aliaţi ai organismului, în fiecare zi. Lichidele nu sunt necesare organismului doar atunci când suntem răciţi, ci şi atunci când avem o stare bună.

Acestea au un rol important în menţinerea nivelului de energie până seara târziu, dar şi a unei funcţionări optime a organismului. Este important să consumăm acasă oricât de multă apă avem nevoie pentru a ne bucura de un organism sănătos şi o imunitate crescută indiferent de sezon.

3. Aport de vitamine şi nutrienţi

Schimbarea bruscă a sezonului, statul prelungit în casă şi stresul continuu ne poate afecta organismul şi energia mai mult decât am crede. Dacă la sfârşitul zilei tot simţim o stare de oboseală cronică, care pare că nu mai dispare, este posibil să îi oferim organismului mai mult ajutor.

Suplimente imunitate adulți sau copii, cu ingrediente BIO, pot fi recunoscute pentru efectele benefice pe care le au asupra modului de funcţionare al organismului. Acestea pot reprezenta acel ajutor extra de care corpul are nevoie în sezonul rece, pentru a ne feri de răceli sau lipsă de energie.

De asemenea, suplimentele alimentare sunt o excelentă sursă de vitamine şi minerale naturale care contribuie direct la creşterea imunităţii şi menţinerea acesteia la nivel optim.

4. Mişcare zilnică

Într-un an în care am fost nevoiţi să petrecem cât mai mult timp în casă, limitând ieşirile în aer liber, organismul nostru are nevoie de un reminder pentru mişcare din când în când, pentru a se menţine la valorile sale optime.

Simplele activităţi ca mersul pe jos 30 de minute sau câteva minute de sport acasă ne pot ajuta să ne păstrăm nivelul de energie în mod natural. De altfel, astfel de activităţi fizice realizate regulat contribuie şi la întărirea organismului şi, implicit, a imunităţii noastre.

Mai mult timp acasă poate însemna şi mai mult timp în care să avem grijă de sănătatea noastră. Astfel, apariţia oboselii, răcelilor şi scăderea imunităţii pot deveni cele mai mici griji ale noastre, dacă ne asigurăm că îi oferim corpului nostru tot de ce are nevoie în fiecare zi.

O alimentaţie sănătoasă, o hidratare corespunzătoare, puţin sport acasă şi ajutorul oferit de suplimentele naturale, cu ingrediente BIO, ne pot ajuta să menţinem sănătatea organismului în sezonul rece şi să ne asigurăm că avem o imunitate puternică.

