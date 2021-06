Clinica Creating Smile este un centru de excelenta in implantologie si estetica dentara, specializată în proceduri complexe, cum este cazul intervențiilor chirurgicale sau implanturilor dentare.

Creating Smile by Dr. Yazan Aq nu are un tratament antistres, dar are solutia pentru un zambet perfect: serviciile stomatologice de exceptie! O echipa sudata, formata din specialisti in toate ramurile medicinei dentare, va sta la dispozitie pentru orice problema legata de sanatatea dintilor si gingiilor si va ofera metoda de tratament adecvata ca eficienta si cost, scopul clinicii fiind acela de a avea pacienti multumiti de toate aspectele serviciilor noastre.