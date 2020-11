(P) Colecția H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE AW20 explorează frumusețea deșeurilor

Colecția H&M Conscious Exclusive AW20 este despre a crea frumusețe din deșeuri – fiecare piesă rafinată este realizată dintr-un material provenit din deșeuri. Ceea ce în mod normal este aruncat, de această dată este transformat în mod intenționat în adevărate comori de valoare, permițându-ne să apreciem potențialul deșeurilor și să fim inspirați de creativitatea care vine din nevoia de a reutiliza lucrurile. Țesăturile și procesele inovatoare care transformă deșeurile culturilor alimentare într-o fibră naturală sau în materiale realizate din pastă de lemn cu sursă durabilă sau utilizează un proces unic de la un articol de îmbrăcăminte la altul, pot fi regăsite în piese vestimentare precum rochiile de seară opulente din tafta jacquard în nuanțe de negru și verde, jacquard galben sau împodobit cu flori în texturi de verde prăfuit, asociate cu topuri voluminoase și costume având o croială perfectă. De asemenea, colecția Conscious Exclusive revine și cu piese vestimentare destinate bărbaților, încluzând smochingul clasic, costume având croieli impecabile și piese cu imprimeu floral. Printurile din întreaga colecție sunt inspirate de tapetul floral care s-a desprins de-a lungul timpului sau de tapiseriile din zilele trecute, în timp ce aplicațiile cu flori și motivele moliei fac aluzie atât la viață, cât și la decădere. Chiar la timp pentru sezonul festiv, colecția Conscious Exclusive AW20 va fi disponibilă exclusiv pe hm.com începând cu data de 3 decembrie.

„Pentru colecția din acest sezon, ne-am dorit să fim cu adevărat pionieri – depășind în mod sustenabil limitele creativității – concentrându-ne pe deșeuri. Drept urmare, fiecare piesă din această colecție este realizată din materiale cu adevărat uimitoare produse din deșeuri precum cel care transformă resturile provenite din culturile alimentare într-o fibră naturală sau un altul realizat din pastă de lemn din surse sustenabile. Raportându-ne la frumusețe, deșeurile pot fi viitorul modei sustenabile', declară Ann-Sofie Johansson, consilier de creație în cadrul H&M.

„La Bienala de la Veneția din 2018, intitulată May You Live in Interesting Times, echipa de design a fost inspirată de expozițiile având un impact puternic, care, de asemenea, au oferit speranță. Și noi ne dorim o lume bazată pe un viitor optimist, mai degrabă decât să continuăm pe calea periculoasă pe care ne aflăm în prezent. Așadar, selectarea materialelor provenite din deșeuri a fost intenționată și, în acest fel, am creat ceva cu totul special din deșeuri, învățând să apreciem valoarea a ceea ce ne înconjoară', declară Ella Soccorsi, designer Conscious Exclusive în cadrul H&M.

PIESE CHEIE

Volumele halucinante, formele ușor structurate și volanele pline de farmec sunt contrastate de o notă dramatică pentru a crea o colecție misterioasă dedicată sezonului sărbătorilor. Piesele vestimentare cheie destinate femeilor includ rochia galbenă realizată din poliester reciclat având imprimeu floral și un volan voluminos de-a lungul pieptului, rochia mini în nuanțe de verde prăfuit și mâneci scurte care pare că plutește într-un nor de flori din șifon de poliester reciclat, rochia mini din tafta neagră realizată din poliester reciclat și imprimeu floral în nuanțe de verde închis, cu mâneci bufante, decolteu adânc și talie accentuată și rochia mulată de cocktail, din poliester texturat reciclat în nuanțe de verde pădure, având un volum remarcabil pe un singur umăr. De asemenea, se pune accentul și pe piesele versatile care pot fi purtare separat precum blazerul negru și pantalonii largi, ambele confecționate din Naia ™ Renew (o fibră celulozică realizată din pastă de lemn provenită din surse durabile și materiale plastice reciclate, combinate cu mătase), topul negru voluminos din poliester reciclat, fără mâneci, cu flori multicolore brodate și bluza neagră din Naia ™ Renew cu umeri bufanți și mâneci voluminoase. Piesele cheie destinate bărbaților includ smochingul negru din poliester reciclat și tencel, smochingul din lână având un element floral detașabil, jacheta galbenă din jacquard de poliester reciclat, cămașa și pantalonii realizați din biofibră de cânepă Agraloop ™, provenită din deșeuri de culturi alimentare.

ACCESORII

Cerceii și colierele masive, într-o varietate de metale reciclate, contrastează rebel piesele vestimentare având un aer poetic redat de motivele de molie și lăcustă, conferind colecției un aer de frumusețe asumată. Tonurile metalice de auriu și argintiu se îmbină perfect. Saboții cu toc înalt, confecționați din VEGEA ™, o piele vegană inovatoare, realizată parțial din subprodusele vinificației, au cizmă detașabilă, de asemenea, din VEGEA ™, care poate fi accesorizată cu cleme decorative din metale reciclate. Papionul clasic este fabricat din Naia ™ Renew, în timp ce ochelarii de soare au un profil ultramodern și sunt confecționați din materialul de ultimă generație Made of Air – un nou material realizat parțial din biomasă reziduală și conceput pentru a combate schimbările climatice .

MATERIALE ȘI PROCESE SUSTENABILE

Noile materiale provenite din surse durabile – în cele mai inovatoare moduri – își fac adesea debutul la H&M în cadrul colecțiilor Conscious Exclusive și apoi sunt ulterior extinse pentru a fi utilizate în colecțiile principale. În acest sezon am utilizat Agraloop ™ Hemp Biofibre ™ – câștigător Global Change Award 2018 și lansat la nivel mondial cu această colecție – care transformă deșeurile provenite din culturile alimentare într-o nouă fibră naturală, în acest caz uleiul de cânepă. Naia ™ Renew este, de asemenea, un material nou pentru H&M și se lansează în întreaga lume odată cu această colecție. Fibrele celulozice Naia ™ Renew sunt produse într-un sistem chimic cu circuit închis din conținut circular – 60% pastă de lemn și 40% materiale plastice reciclate care includ fibre de covor post-consum și alte materiale de ambalare din plastic post-industriale.

În colecția din acest sezon se continuă utilizarea altor câteva materiale sustenabile, incluzând poliesterul reciclat realizat printr-un proces unic care transformă piesele vestimentare și materialele textile care ar fi fost aruncate într-o nouă țesătură. Texloop ™ RCOT ™ este un tip de bumbac reciclat, fiind procesat din utilizarea deșeurile de bumbac pre-consum, păstrând în același timp calitatea originală a fibrelor pentru o ulterioară reciclare. Tencel-ul și bumbacul organic sunt, de asemenea, utilizate în combinație cu noile materiale. Procesul de colorare SpinDye® este o metodă curată și ușor de monitorizat, în care se ia în considerare consumul de apă, CO2 și energie, fiind folosit pentru vopsirea unei părți din poliesterul reciclat regăsit în piesele colecției.

Despre Conscious Exclusive

Conscious Exclusive este colecția premium H&M care cuprinde piese de înaltă calitate realizate din materiale provenite din surse sustenabile. Lansate în 2012, cu accent pe dezvoltare și inovare, colecțiile au fost anuale până în sezonul de toamnă 2018, iar ulterior au adoptat un model bianual.