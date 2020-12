Un nou sezon, un alt val de trenduri; încălțămintea pe care o vei alege trebuie să corespundă cu nevoia ta de a te simți bine, confortabil termic și de a fi chic. Să nu uităm că din grija faptului că iarnă impune haine groase și încălțăminte îmblănită, mai degrabă cu talpa chunky, robustă, multe femei sunt îngrijorate că își pierd din feminitate și stil. Cardori le va fi însă pe plac!

Cizme înalte pe picior

Cizmele care pun în evidență picioarele, înalte, strâmte sunt o recomandare pentru acest sezon. Astfel de modele au fost văzute pe marile podiumuri de modă. Deși ne duc cu gândul la un look extravagant, de fapt acestea acoperă piciorul destul de mult astfel că per total la o ținută imaginea va fi una mai modestă decât am crede. Ceva mai mult ies în evidență cele cu șireturi pe toată lungimea acestora.

Din piele întoarsă, cu talpă robustă, la CARDORI regăsim și această versiune de cizme. Sunt ideale însă pentru femeile înalte, care își vor pune în evidență silueta, creând și impresia de alungire atunci când poartă astfel de cizme. Nu te gândi că vei pierde timp cu șireturile de sus până jos căci au închidere laterală cu fermoar.

Strălucirea la putere!

Am putea spune că indiferent de sezon, puțin sclipici nu strică. Iată că și în iarna lui 2020 regăsim această tendință. Printre cele mai atractive recomandări se regăsesc articolele glitter. Argintiul reflectorizant atrage privirile și face parte și din categoria de cizme de iarnă de la Cardori. Înalte pe picior, închidere în fermoar și o interesantă combinație de argintiu cu negru, cizmele Victim te vor scoate în evidență numaidecât.

Tot la capitolul cizme lungi, combinația de piele naturală simplă clasică și cea întoarsă este o altă propunere de la același brand. Ai nevoie de confort, să arăți bine și să te simți bine, așadar cizmele acestea le vor bifa pe toate. La polul opus sunt cele simple, din piele naturală întoarsă, negre, minimalist decorate în sensul în care se vor putea integra perfect la orice tip de ținută.

Când lovesc nămeții

Nu este iarnă fără zăpadă, frig năpraznic și nemeți din belșug. Chiar dacă aceste episoade sunt scurte, trebuie să fii pregătită! Sunt în vizorul fashionistelor, din nou, cizmele matlasate. Inspirate din moda aceasta, cizmele Waterproof by Cardori sunt tot ce ai nevoie pentru a trece cu brio de frigul iernii. Au talpa robustă, sunt îmblănite și desigur că sunt şi impermeabile. Aceste caracteristici îți vor asigura confortul necesar, stabilitate chiar și pe suprafețe înghețate, păstrând și acel ceva, stilul chic pe care orice doamnă sau domnișoară și-l dorește.

Cu alte cuvinte, fie iarna cât de grea, tot vei dori să fii cool și ușor reperată, purtând articole vestimentare și încălțăminte ce te scot din banal.

Nu uita reperele acestui sezon

Sunt avute în vedere tipurile de încălțăminte ce au inserții de blană, accente metalice, cele robuste și până la gleznă. Nelipsite sunt și cizmele și aici ai de asemenea o varietate de opțiuni. Descoperă ce se poartă, stiluri originale de încălțăminte la Cardori. Ai reducere pentru prima comandă plasată și marele avantaj de a cumpăra direct de la producător!

