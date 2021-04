La acest aspect contribuie și alți factori, precum talentul tău de a combina culori, materiale și forme, dar și un alt element care, deși îți poate părea prea puțin semnificativ, îți poate face ținuta să pară mai scumpă. Bijuteriile cu care îți accesorizezi vestimentația, fie ea de zi cu zi sau pentru un eveniment special, reprezintă elementele care te pot scoate din anonimat.

Iată cum bijuteriile pot aduce un plus de valoare ținutelor tale, făcându-le să arate mai scumpe, chiar și cu un buget modest!

Bijuterii mici și subtile

Bijuteriile subtile și cu un design simplu au un farmec aparte. Acestea nu contrastează cu ținuta pe care ai ales s-o porți, ci doar o completează. Indiferent cât de scumpă ar fi aceasta, supraaccesorizarea ei o poate face să pară prea extravagantă. De cele mai multe ori, femeile stilate recurg, pentru ținutele de zi cu zi, la bijuterii micuțe, care să adauge subtil o notă de personalitate.

O brățară delicată, spre exemplu, îți poate completa cu succes orice ținută. Magazinele online de accesorii precum Dargen.ro îți pun la dispoziție game largi de astfel de brățări pentru femei, din pietre semiprețioase sau de tip tennis, ce pot fi ușor asortate, indiferent de outfit-ul pentru care optezi. De asemenea, îți poți evidenția trăsăturile printr-o pereche de cercei sau prin inele cu un design minimalist și original. Lănțișoarele subțiri, la capătul cărora atârnă un pandantiv discret, pot reprezenta și ele o alegere bună.

Modele clasice, care nu se vor demoda niciodată

Bijuteriile placate cu metale prețioase (aur, aur alb sau argint) au rolul de a complimenta o ținută, dar și de a-i adăuga un plus de valoare, chiar dacă ai investit o sumă mică de bani în ea per total. Poți opta pentru modele create într-un stil clasic, dar reinterpretate într-o manieră modernă. De asemenea, accesoriile cu aspect vintage sau moștenite din familie pot adăuga, pe lângă originalitate, un plus de mister ținutei, invitându-i pe ceilalți să descopere povestea ce se ascunde în spatele acestui obiect valoros.

Mixul de materiale poate spune despre tine că ești o persoană sofisticată și independentă. Atenție însă, rezumă-te doar la două astfel de metale și la două piese esențiale, precum o pereche de cercei și o brățară sau un inel și un lănțișor.

Atrage atenția asupra principalei trăsături pe care vrei s-o scoți în evidență

Folosește-te de design, texturi, culori și forme pentru a atrage atenția asupra bijuteriei și asupra anumitor trăsături fizice cu care te mândrești. Optează pentru lănțișoare stratificate pentru zona gâtului, atunci când porți o rochie sau o bluză decoltată. Acestea adaugă o notă de rafinament unei piese vestimentare simple. De asemenea, alege o pereche de cercei maxi dacă vrei să scoți în evidență linia maxilarului și buzele, în special atunci când îți porți părul prins în coadă.

Mâinile, după cum se spune, sunt ca o carte de vizită și, contrar așteptărilor, nu doar inelele cu diamante pot atrage atenția. Un model cu o formă asimetrică sau cu o piatră semiprețioasă se va așeza elegant în continuarea unei bluze cu mânecă lungă.

Acordă atenție celor mai mici detalii

Alege, încă de la început, mărimea potrivită pentru o brățară sau optează pentru una care îți oferă opțiunea de a-i regla dimensiunile. De asemenea, cristalele și pietrele prețioase sau semiprețioase trebuie să strălucească. Urmele de murdărie sau impurități pe o bijuterie de acest fel vor strica aspectul întregii ținute, indiferent de cât de scumpă este sau de semnătura designerului.

Mici inscripții

O bijuterie personalizată cu inițiala ta, ori inscripționată cu un cuvânt ce are o semnificație puternică pentru tine, poate transmite emoții. În plus, printr-un astfel de accesoriu, poți aduce chiar și celei mai simple ținute o notă de personalitate proprie.

Indiferent de suma pe care o investești în vestimentația ta, nu uita de faptul că modul în care o porți și în care o accesorizezi îți poate schimba complet stilul și te va face remarcată. Acordă atenție tuturor detaliilor și folosește-te de bijuterii delicate pentru a ieși în evidență oriunde ai merge!

