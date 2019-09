(P) Cei mai în vogă artiști români vin la city vibes festival@București mall -Vitan

Antonia, 5GANG, Horia Brenciu & HB Orchestra vor întreține atmosfera la festival

Peste 12 foodtrucks prezente cu preparate pentru toate gusturile

București Mall-Vitan organizează ediția de toamnă a festivalului City Vibes Festival, între 19 – 22 septembrie, în parcarea exterioară a mall-ului. Lineup-ul festivalului cuprinde nume celebre de artiști ascultați de persoane de toate vârstele, precum Antonia, 5GANG și Horia Brenciu alături de HB Orchestra. Pentru pasionații de street food, gusturile culinare ale participanților vor fi răsfățate de preparate asigurate de cele 12 food trucks prezente la eveniment. Mai mult, cei prezenți se vor bucura de activități și surprize puse la dispoziție de partenerii evenimentului. Intrarea este gratuită iar accesul se face zilnic in intervalul 10.00 – 22.00.

Programul concertelor este următorul:

19.09 – Concert Antonia, începând cu ora 20:00

20.09 – Concert HORIA BRENCIU și HB Orchestra, începând cu ora 20:00

21.09 – Concert 5GANG, începând cu ora 18:00

Detalii despre eveniment pot fi accesate aici.

Vara se încheie cu Last Rooftop of the Summer la București Mall-Vitan

Pentru cei care vor să întâmpine toamna în atmosferă de petrecere, Teddy Bear organizează Last Rooftop of the Summer pe terasa București Mall – Vitan. Pe 22 septembrie, începând cu ora 14.00, poți retrăi toate momentele frumoase ale verii în pași de dans, până la apus. De muzica bună se vor ocupa DJ-ii Moo & Jo (MoBlack), Adrian Eftimie & Optick (Cyclic), MoonSound (Cyclic) și Drix (Burn winner for Pitch Control). Mai multe informații sunt disponibile aici. Despre București Mall – Vitan

București Mall – Vitan este primul centru comercial modern de tip shopping mall din România, care în 2019 aniversează 20 de ani de la deschidere. Încă de la lansare, București Mall a redefinit experiențele urbane ale publicului și a deschis noi drumuri în materie de modă și entertainment. În prezent, mixul de branduri și de magazine continuă să ofere experiențe inedite. De exemplu, magazinul MANGO din București Mall – Vitan este cel mai mare din România, cu colecții pentru femei, bărbați și copii, de la nou-născuți până la 14 ani. De asemenea, magazinul Douglas din București Mall Vitan este unul dintre cele mai mari din țară, iar restaurantul Resto Aperto aduce în fața clienților conceptul de cooking în rândul publicului. București Mall continuă să fie un trendsetter: recent, a devenit singurul centru comercial din România care găzduiește un magazin al cunoscutului retailer britanic TOPSHOP l TOPMAN.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro