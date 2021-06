Un coș DIY (Do It Yourself). Magazinele, inclusiv hypermarketurile, sunt pline de astfel de coșuri cadou, așadar, dacă nu ai destul timp la dispoziție pentru a alcătui tu însuți cadoul, sau dacă nu ai idee ce obiecte ai putea include în coș, poți să optezi pentru achiziționarea unuia deja împachetat. Ideal ar fi însă să alcătuiești tu coșul cadou, umplându-l cu lucruri atent alese, care să se adapteze perfect nevoilor și preferințelor prietenilor tăi. În coș ai putea pune, de pildă, produse de igiena personală, produse de curățenie de casă, o cană cu un mesaj amuzant și, desigur, niște bomboane de ciocolată sau alte dulciuri.