(P) Ce produse cosmetice de calitate folosesc vedetele?

Cand vine vorba despre produse cosmetice, vedetele nu dau niciodata inapoi. Acestea trebuie sa arate impecabil la orice aparitie, iar articolele vestimentare nu sunt singurele care contribuie la aspectul inedit al acestora. Coafora si machiajul trebuie bifate intotdeauna pentru ca intregul aspect sa fie unul extrem de frumos, elegant si rafinat. Doar in acest fel orice aparitie in public va face senzatie!

Se stie prea bine ca vedetele folosesc produse cosmetice de calitate inalta, care se adapteaza foarte bine tenului, care sunt rezistente si fabricate din ingrendiente cat mai naturale si eficiente pentru piele. Printre lista produselor preferate, vedetele adauga si cosmeticele de la Cupio. Vedetele aleg machiajele profesionale marca Cupio din prisma faptului ca acestea sunt de foarte buna calitate, iar daca ar trebui sa facem un top 7 al celor mai alese produse cosmetice Cupio ale vedetelor, lista ar cuprinde:

1.Rujul Cupio Matte Prom Night – este un ruj mat cu textura cremoasa si cu pigmentare foarte intensa. Se potriveste oricarui tip de ten si rezista pana la opt ore, fara sa usuce buzele. Este disponibil in diverse culori si se adapteaza perfect oricarui tip de machiaj, prin urmare, vedetele il aleg ori de cate ori au ocazia.

2. Baza de machiaj pentru pleoape Cupio – aceasta previne estomparea fardului si intensifica culoarea pigmentului folosit. Are o textura cremoasa, este foarte usor de aplicat si mentine machiajul pe tot parcursul zilei.

3. Pigmentul make-up Magic Dust – este disponibil in mai multe culori, iar vedele il prefera deoarece, in functie de lumina, reflecta doua culori diferite. Acestea ofera stralucire oricarui machiaj si le ajuta pe vedete sa iasa din anonimat in orice moment.

4. Fardul de obraz Loose Mineral Blush – este un fard mineral sub forma de pulbere care se aseaza perfect pe ten si ofera stralucire. Este un produs care nu contine parabeni, fiind acceptat de catre orice tip de ten.

5. Iluminatorul Oh, My Glow! – este o pudra compacta, care ofera luminozitate si stralucire, si care schimba in totalitate aspectul machiajului.

6. Fondul de ten Ultimate HD – este un fond de ten cremos, care ofera tenului un aspect natural. Este potrivit oricarui tip de ten, avand o acoperire medie spre mare, si care acopera in profunzime toate imperfectiunile. De asemenea, este un fond de ten rezistent la apa si care se mentine pe fata intreaga zi.

7. Apa micelara profesionala Cupio – este o apa micelara ideala pentru toate tipurile de ten, care are in compozitie extract de trandafiri, nu contine coloranti, parabeni si diversi alergeni din parfum. Apa curata pielea in profunzime, indepartand impuritatile de pe toata zona fetei. In plus, ofera pielii o senzatie de prospetime si calmeaza zonele iritate.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai apreciate produse cosmetice ale vedetelor. Cateva dintre motivele pentru care acestea prefera machiajele profesionale oferite de Cupio sunt gama variata de culori, rezistenta indelungata, rezistenta la umiditate/caldura si stralucirea pe care o ofera tenului. Fiind disponibile in diverse forme si tipuri, ele ofera posibilitatea vedetelor de a alege exact acele produse care se adapteaza tenului lor. Tocmai de aceea, Cupio este un brand de suflet al vedetelor noastre!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro