Istoria spune că în anii 1920, celebra creatoare de modă Coco Chanel a stat prea mult la soare pe Coasta de Azur, fără să-și dea seama, declarând apoi în revista Vogue că „Fata anului 1929 trebuie să fie bronzată”, după cum scrie doctorul Monty Lyman în cartea sa „Remarcabila viață a pielii”.

Așa a devenit pielea bronzată un simbol al bogăției și al relaxării din vacanță, mai degrabă decât unul al muncii grele.

Dacă înainte de anii 1920, în America și Europa, pielea bronzată era asociată cu clasele inferioare, care lucrau

la câmp, și tenul alb era considerat atrăgător, după arsura solară a lui Coco Chanel, a apărut presiunea socială ca tinerii occidentali să aibă o „strălucire sănătoasă”.

Doar că această schimbare culturală a modului în care pielea vorbește despre frumusețea și statutul social este motivul creșterii numărului de cazuri de cancer de piele.

La nivel mondial, cancerul de piele este cel mai frecvent tip de cancer în rândul populațiilor cu pielea predominant de culoare deschisă, iar incidența sa a crescut dramatic în ultimele decenii.Ce înseamnă UVA, UVB, VIZ, IR?

Soarele emite un spectru de raze compus din: Radiații Gamma, Raze X, Ultraviolete (UV

): UVA, UVB, UVC, Lumina vizibilă (din care cea mai cunoscută este lumina albastră'), Infraroșii, Unde radio. O parte importantă este absorbită de stratul de ozon, picăturile de apă din atmosferă și de praf, iar restul ajung pe suprafața pământului.

Radiațiile Infraroșii (IR) sunt responsabile de încălzirea profundă a pielii, inflamație și alterarea dermului.

Lumina Vizibilă, cu precădere cea albastră (VIZ), poate accelera îmbătrânirea prematură a pielii.

Radiațiile ultraviolete (UV) sunt cunoscute ca fiind cele mai dăunătoare. Acestea cauzează leziuni la nivelul pielii, care, pe termen lung, pot cauza cancer de piele. Radiațiile ultraviolete

Radiațiile UV se împart în:

radiații UVB – Burning (arderea pielii), cu distrugere de ADN

radiații UVA – Aging (îmbătrânire), cu distrugerea calității dermului

radiații UVC – cele mai puternice radiații UV care, din fericire, nu pătrund prin atmosferă

Care sunt efectele radiațiilor UVA și UVB?

Radiațiile UVA slăbesc stratul de colagen și elastină care susține pielea, și provoacă riduri, piele îngroșată și pete pigmentare prin fotoîmbătrânire. Ele pătrund în profunzimea pielii și sunt asociate cu daunele aduse acesteia pe termen lung, având un rol important în apariția unor tipuri de cancer de piele.

Radiațiile UVB, mai puternice decât razele UVA, sunt responsabile de producerea arsurilor solare, afectează ADN-ul celular al pielii și pot cauza cancer de piele. Reacția imediată este inflamația, manifestată prin piele înroșită, umflată, acoperită cu vezicule.

De ce sunt periculoase radiațiile UV?

În urma expunerii prelungite la soare la ore nepotrivite și fără protecție solară pot apărea: alunițe, pistrui, pete pigmentare, modificări ale culorii pielii (decolorare), riduri, vase de sânge mărite sau dilatate la nivelul pielii și cancer de piele.

Studiile arată că:

90% din simptomele îmbătrânirii premature ale pielii sunt cauzate de expunerea neprotejată la soare.

deși mulți oameni care au avut arsuri solare grave în copilărie nu fac niciodată cancer de piele, o singură arsură cu vezicule în copilărie sporește cu 50% riscul de a face melanom mai târziu.

femeile care au suferit cinci sau mai multe arsuri de soare severe în adolescență au un risc dublu de a face melanom.

Ce cremă cu protecție solară să folosești

Medicii dermatologi recomandă împotriva radiațiilor UVA, UVB, VIZ și IR crema de față cu protecție 360 de grade, Sunlight Cremă hidratantă pentru față SPF50+. Aceasta este potrivită pentru pielea sensibilă, uscată și previne arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii, petele pigmentare și apariția cancerului. Formula sa este hidratantă, nu lasă urme albe și nu este lipicioasă. Pentru o protecție solară foarte ridicată a tenului mixt, gras, dermatologii recomandă Sunlight Dry touch SPF50+. Aceasta protejează celulele pielii de efectele mutagene ale radiațiilor UV și te ferește de arsuri solare și hiperpigmentare. Are o textură lejeră, nelipicioasă și are efect antistrălucire. Pentru corp se recomandă Sunlight lapte de față și corp și pentru pielea sensibilă a celor mici, laptele de față și corp pentru copii. Protecția solară trebuie aplicată cu 15 minute înainte de expunerea la soare, inclusiv pe urechi și gât, la spate.

Așa cum ar fi făcut și Coco Chanel dacă ar fi avut la îndemănă crema cu protecție solară, inventată însă câțiva ani mai târziu, în 1938.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro