Acum, la final de Fashion Week ne rămâne să analizăm și să ne inspirăm din ținutele create de disigneri, dar și de cele purtate de influencerii care au participat la aceste evenimente. În mod surprinzător, de multe ori ținutele adoptate de așii modei sunt unele obișnuite, de zi cu zi, însă ineditul lor constă mai degrabă în intuiția de a construi mixul perfect. Culori în combinații neașteptate, texturi la care nu te-ai fi gândit niciodată că ar putea creea un look potrivit împreună, double patterns sau ignorarea aproape răzvrătită a regulilor de fashion pe care le cunoșteam – acestea sunt câteva dintre „secretele' din spatele outfit-urilor lor. Contrar așteptărilor, nu este vorba despre „go big or go home', ci mai degrabă despre a exploata la maximum caracteristicile inedite ale articolelor și atenția la detalii.

Anul acesta, trendurile toamnă-iarnă ne îndreaptă atenția către pattern-urile safari (leopard, șarpe, tigru) în culori pământii, cu așa-numite „pops of color' de muștar, lime, verde sau burgundy. Ne-am inspirat de la „greii' industriei – Chanel, Versace și Dior, până la branduri urbane sau newcomers precum OFF-WHITE, Yeezy sau Balenciaga pentru a realiza ghidul celor mai cool ținute demne de Fashion Week. Sfaturile de mai jos te vor ajuta să-ți compui ținute cu care vei atrage toate privirile!

Nu lăsa asortarea să îți potențeze geniul creativ!

Adesea se întâmplă să ne alegem articolele vestimentare în conformitate cu o paletă strictă de culori, din care ne este teamă să ieșim. La Fashion Week, regulile sunt un punct de plecare de la care poți să te abați, iar cele mai reușite outfit-uri de pe catwalk și nu numai rezultă tocmai din încălcarea lor. Cine spune că trebuie să ai o singură nuanță de roșu pe tine sau că verdele crud nu merge cu roz neon? Leopard print cu turcoaz, paltoane oversized din material holografic cu fulare îmblănite și multe altele – lasă-ți creativitatea să zburde.

Outfitul e o compoziție de forme și culori.

Dacă porți o cămașă cu un decolteu adânc, adăugă o maletă într-o culoare constrastantă pe dedesubt. Nu uita: curelele statement sunt prietenele tale. Nu contează că porți un tricou pe sub o rochie cu bretele sau că ai șosete lungi cu sandale, atât timp cât look-ul final este în echilibru. Armonizează liniile bine definite, cu piese vaporoase sau reînvie articolele sobre incluzând în ținută accesorii oversized sau retro.

Nu uita să transmiți un mesaj!

Mai mult decât a fi plăcut estetic, este important ca outfit-ul tău să te reprezinte. Joacă-te cu obiectele de îmbrăcăminte si accesoriile si realizeaza combinații inedite cu acestea, dar nu te uita pe tine în acest proces, fiindcă tu va trebui să porți compoziția finală și să te simți bine în ea. Hainele trebuie să îți exprime personalitatea, așa că ai mereu în vedere mesajul pe care vrei să îl transmiți. Vrei să fii sexy și provocatoare, elegantă sau pur și simplu vrei să te simți confortabil? Studiază cu atenție noile trenduri și alege-l pe cel care te îmbracă cel mai bine!

Inspiră-te din creațiile marilor designeri și vino în AFI Cotroceni unde vei găsi cel mai mare mix de articole vestimentare din colecțiile de toamnă din care îți poți crea ținute ca la Fashion Week. În plus, dacă cumperi produse de minimum 300 lei, valoare cumulată pe maximum trei bonuri, ai șansa să câștigi un city break într-una din capitalele modei: Londra, Paris sau Milano. Ia-ți prietenele și hai în AFI Cotroceni la o sesiune binemeritată de shopping!

