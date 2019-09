(P) CE ACCESORII SE POARTA IN ACEASTA TOAMNA

Toata lumea stie ca accesoriile sunt indispensabile oricarei tinute stylish, dar nu toata lumea stie ce accesorii se poarta in aceasta toamna, asa ca SportCouture.ro ti-a pregatit un ghid cu accesoriile care nu trebuie sa iti lipseasca in acest sezon. Fara alte introduceri, sa trecem la glam:

1. The Snake Bag – imprimeul de sarpe nu este un trend care sa plece vreodata, iar Zadig & Voltaire propune o geanta de piele salbatica pentru un outfit cu personalitate. Fie ca o asortezi sau nu cu alte accesorii din piele de sarpe (trend care incet-incet revine si el), geanta o sa faca furori daca o porti langa nuante apropiate.

2. Esarfa de par –in ultimele sezoane, esarfele nu numai ca si-au gasit noi utilitati, dar au si provocat fashionistele sa devina inventive si sa gaseasca metode noi de a le purta: de esarfe purtate pe post de top, pana la accesorii de par, esarfele sunt un adevarat condiment stilistic. Burberry vine chiar cu o esarfa de matase special confectionata pentru par.

3. Rucsacul de piele – we can’t go Back to School fara un rucsac! Michael Kors intoteauna este prima optiune cand vorbim de rucsacul ideal cu o multitudine de variante din care poti alege. Cu logo sau fara logo, cu fermoar sau fara fermoar, cu tinte sau orice iti mai poate trece prin minte: Michael Kors este raspunsul. 4. The Bucket Hat – anii ’90 s-au intors. Palariile tip bucket si-au facut loc printre numele mari de pe podium si au adus un aer retro, nostalgic intr-o singura piesa reinventata. Burberry ramane fidel stilului vintage si carourilor sale in cel mai modern mod posibil. 5. The Jelly Snapshot– Semnatura lui Marc Jacobs a luat nenumarate forme – si nu vorbim de bareta gentii Snapshot care iti permite sa o porti cum vrei – ci de culori, texturi si materialele din care este confectionata. The Jelly Snapshot este cel mai inovativ si delicios trend in materie de accesorii toamna asta, asa ca nu il poti rata.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro