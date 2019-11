Dacă vrei să ai acces la calitate chiar și cu un buget modest, trebuie să te îndrepți spre magazinele online de încredere care își asumă acest lucru. În speța căutării unei genți piele așa cum îți place și la prețul care îți convine, sugestia cea mai bună este Jolize.ro.

Cât de mult îți dorești o geantă damă piele?

Pielea însăși înseamnă calitate, fiindcă este cel mai versatil, rezistent, comod, fin și natural material folosit la scară largă în confecții, în industria de fashion. Pielea este apreciată de toate femeile care se respectă și care au grijă de imaginea lor, așa că și tu, în consecință, îți îndrepți atenția către genți piele.

Cauți geantă damă piele și ajungi pe site-uri care îți prezintă niște scoruri puțin cam mari pentru ceea ce ți-ai fi dorit, și poate că modelele regăsite îți displac. Numai că Jolize.ro este magazinul online în care geanta de damă este principalul articol comercializat iar aici o colecție variată te încântă chiar și fără să vrei.

Colecția made in Italy de la Jolize nu mai are nevoie de nicio introducere, fiindcă fabricat în Italia este o carte de vizită suficient de puternică în ochii tuturor femeilor cunoscătoare.

Piele, Italia, online, preț bun. Iată alăturarea care îți surâde și la care privirea se oprește să admire. Purtând o asemenea geantă pe umăr, ținând în ea câte și mai câte pentru a face față împrejurărilor, te descurci într-o societate care te vrea la înălțime.

Geanta este o piesă obligatorie, fără ea parcă lipsește ceva, iar dacă obișnuiești să folosești două în paralel, trebuie să fii atentă să nu uiți telefonul în geanta pe care o lași acasă și să pleci cu una în care doar ai impresia că ai telefonul.

Cum banii sunt și ei limitați, te gândești de două ori înainte să îți mai cumperi o geantă și de încă alte două ori înainte să îți cumperi o nouă geantă de piele. Dar Jolize îți spune să lași grijile deoparte și îți prezintă colecția de genți de calitate made in Italy. Vrei să descoperi câteva modele chiar acum?

Pe scurt despre 5 genți piele made in Italy

Disclaimer: toate gențile descrise sunt atent lucrate, cu grijă deosebită pentru fiecare detaliu iar acestea sunt certitudini.

Geanta albastră din piele naturală Hannah – este casual, cu aspect metalizat și cu un design mai puțin obișnuit, mai pătrată și cu două inele aurii atașate care reprezintă toartele. Bineînțeles, are și o curea de umăr detașabilă și se încheie cu capsă magnetică în partea superioară. În interior, căptușeala este din material textil și – surpriză – la Hannah se regăsește și o borsetă detașabilă cu fermoar.

Geanta casual albastră din piele naturală Neena – este specială. Se închide în zona superioară prezentă sub formă de clapă. Capsa de prindere este metalică. Interiorul genții are trei compartimente, unul pentru ce ai nevoie, altul pentru lucruri diverse și altul pentru ce vrei tu. Căptușeala, de asemenea, este din material textil. Neena este produsă din piele rigidă cu aspect texturat.

Geanta casual portocalie din piele naturală Arya – este caracterizată tot de un design excentric – este prevăzută cu baretă și curea de umăr care se poate detașa. Se închide cu fermoar. Căptușeala este din material textil. Are un singur compartiment și un buzunar cu fermoar. Așadar, înăuntru nu este surprinzătoare dar designul exterior este nonconformist, o curea cu cataramă metalică traversează geanta pe față. Pielea naturală rigidă o ajută să fie parte din peisaj. Iar culoarea… of, de culoare ai să te îndrăgostești!

Geanta kaki din piele naturală Fedorra – este camuflajul perfect între geantă office și una casual, se pretează ambelor ocazii de purtare. A fost prevăzută cu două mânere, așa că o poți purta în mână sau pe umăr. Fermoar în partea superioară, ca să ai acces facil, are trei compartimente cu căptușeală de material textil ca să te organizezi bine și pielea naturală netedă este materialul folosit în confecționare.

Geantă neagră din piele naturală Felice – este expresia stilului casual modernist. Un detaliu metalic din față scoate geanta din anonimat. La fel și suprapunerile de decor, aplicațiile acesteia. Se închide în partea superioară care are formă de clapă. Materialul textil a fost folosit în căptușeala interioară. Felice te face fericită și datorită curelei de umăr reglabilă care îți permite să o porți ca poșetă, ca geantă de umăr sau crossbody. Atât pielea naturală, cât și pielea naturală întoarsă au fost folosite pentru a o crea pe Felice.

Fashion. Trend. Made in Italy. Online. Premium

Alegerea unei genți damă piele va fi în acord cu ideea de fashion, adică va respecta anumite standarde. În funcție de personalitatea pe care o ai, de garderoba pe care o deții și de ocazia de purtare se va alege o anumită geantă sau tipologie a ei.

Made in Italy cântărește foarte mult în lumea fashion. Geanta din piele ridică standardele la un nivel superior. În combinație cu un outfit perfect mulat pe liniile corpului tău, în alăturarea unei garderobe care spune ceva concret despre tine și ceva de bine, în completarea ținutei ideale pentru ocazia de purtare – vin gențile din piele naturală.

Eleganța este secondată de caracterul practic. Dacă preferi mai mult ca însușirea de geantă practică să primeze în fața aspectului elegant, este în regulă – Jolize te lasă să interpretezi cum dorești tu totul și să selectezi o calitate care să primeze.

Problema costului încetează din start să devină o problemă la Jolize, așa că numai de restul aspectelor te poți lega. Ai să vezi că gențile din piele de calitate sunt chiar la un click distanță, pe lângă cele cinci de mai sus fiind multe alte câteva zeci de variante.

Culori feerice și genți atipice, pe Jolize.ro

Culorile sunt și ele în acord cu eleganța aceea serioasă, cu eleganța aceea cu note de ludic, cu îndrăzneala cuminte din tonuri sau cu nota fresh din culoarea vie și uni. Vrei câteva exemple? Ai cu duiumul! Multe tonuri de albastru, gri, kaki, portocaliu intens, vișiniu, galben muștar, gri metalizat, maro deschis sau închis, negru, roșu închis, roșu deschis, verde închis, mango, roz pal sau nude. Poți alege doar una dintre toate? Cam greu, nu-i așa?

Știai că și rucsacul de damă tot o geantă este? Știai că borseta de damă tot geantă este? Geanta este denumirea generală a accesoriului care se poartă asupra ta în scopul de a transporta după tine și de a avea la îndemână oriunde lucruri în general mici ca dimensiune.

În regulă, știai această definiție – atunci, este clară și ideea de geantă tip rucsac, și ideea de geantă tip borsetă. O geantă damă piele de tip rucsac se pune pe ambii umeri, precum orice rucsac, dar are caracteristicile unei genți, în interior și la exterior: compartimente, căptușeli, sistem de închidere-deschidere, robustețe dar și frumusețe la exterior prin culoare, prin metalizare, prin aplicații, franjuri și altele.

Geanta tip rucsac albastră din piele naturală Freyra, spre exemplu, este destul de simplă ca apariție, dar are un buzunar frontal destul de impunător, cu închidere cu capsă, care nu se poate regăsi la o geantă standard, din aceea de purtat doar pe umăr. Ei bine, acest tip mix permite un compartiment exterior pentru accesul ultrarapid la orice ar fi pus înăuntru.

Supriza constă în faptul că breteaua ajustabilă îți permite să o folosești și ca o geantă de umăr. Nu-i așa că e grozav?

De geanta tip borsetă din piele naturală Rissa ce se poate spune? Este gri, se închide cu clapă în partea de sus, este din piele naturală rigidă cu aspect texturat și are un design modern, cu o limbă pe centru ținută acolo de accesoriul metalic, practic are tot ce îi trebuie ca să îți placă ție și ca să se potrivească cu mai toate ținutele tale cărora le asigură un plus.

***

Cele cinci genți standard de dinainte și cu cele două particulare de acum însumează 7 genți care fac parte din colecția made in Italy, genți damă din piele naturală, care se regăsesc pe Jolize.ro. Le poți vedea în fotografii clare și detaliate, poți citi descrierea lor completă, le poți compara cu ușurință.

Pentru restul genților, cuvintele sunt de prisos: trebuie ca ochii tăi să vadă, să râdă cu bucurie la ceea ce găsesc. Iar în privința prețului, reține că nu e nimic de reținut – aici, calitatea are mereu un preț atractiv!

