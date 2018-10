Accesoriile de dama, in mod special bijuteriile, definesc personalitatea femeii care le va purta. O femeie puternică, elegantă, alege să poarte accesorii distincte, unice, care să îi evidențieze stilul și personalitatea asa cum sunt bratarile din piele naturala de piton, exotice, sofisticate, deosebite.

Bratarile din piele naturala de piton sunt alegerea numeroaselor femei care doresc sa exprime un caracter neconventional, independent si rafinat. Mai mult, datorita faptului ca sunt bratari handmade, cu o textura unica si avand un design modern îmbinat cu accesorii metalice, aceste bijuterii contribuie la crearea unui look desavarsit.

Motive pentru care sa porti o bratara din piele de piton

Brățările din piele naturală de piton realizate handmade sunt accesorii elegante ce conferă un look sofisticat. Textura, nuanțele și culorile de pe suprafața brățării late sau a celei de tip cuff oferă un aspect rafinat încheieturii și subliniază mâinile delicate aducând un strop în plus de feminitate.



Un asemenea accesoriu poate fi integrat cu ușurință în orice situație. O brățară din piele de piton poate fi asortată atât la ținute simple, casual, la ținute office, cât și la ținute de seară, elegante. Pentru adeptele stilului vestimentar minimalist, această brățară va fi accesoriul care va face diferența. Brățara din piele naturală de piton va transforma un stil vestimentar simplu în ceva cu totul inedit și o va ajuta pe orice femeie să iasă din anonimat.

Designul modern cu note urbane, îmbinate cu accesorii metalice indraznete transformă brățările din piele de șarpe în bijuterii moderne, exclusiviste. Mai mult, textura fiecărei piei de piton este unică, iar aceste brățări sunt cea mai bună alegere dacă vrei să investești într-un accesoriu modern cu aer clasic și exclusivist.

Produse deosebite, bratarile din piele de sarpe se bucura de calitate si elemente originale incluse in design. Finisajele atent lucrate si meticulozitatea atribuita in realizarea fiecarui produs, sunt elemente care contribuie la dezvoltarea unui concept irezistibil in care se regasesc milioane de femei puternice si sofisticate, motiv pentru care aleg sa poarte doar accesorii care sa le reprezinte fidel personalitatea.

Noile tendințe – accesorii exotice de damă

Colecțiile noi de brățări damă realizate din piele naturală de piton cu accente moderne feminine surprind fiecare clientă cu piesele unice si sofisticate. Accesoriile realizate din piele exotică câștigă din ce în ce mai mult teren în trendurile de top și sunt alegerea oricărei femei care vrea sa surprinda.

In Romania, exista producatori de bratari dama capabili sa preintampine dorintele femeilor, inclusiv prin faptul ca promoveaza un lux accesibil. Brandul Karine.ro, de exemplu, prin modelele noi de bratari din piele de piton pe care le produce, urmareste sa puna in evidenta frumusetea nativa a femeii moderne, elegante si practice, printr-un concept caracterizat de bucurie si delicatete, deopotriva.

Brățara din piele de piton nu este doar un simplu accesoriu, aceasta este un mod de exprimare a feminității, de accentuare a caracterului puternic al reprezentantelor sexului frumos, o emblemă a stilului și rafinamentului.

Brățările exotice din piele de șarpe sunt un cadou ideal pentru femeile deosebite, irezistibile și care sunt mereu la modă. O brățară din piele este un cadou care satisface chiar și cele mai sofisticate și pretențioase femei.

Migala, precizia și pasiunea au dus la nașterea unei colecții inedite de brățări din piele de piton. Karine este expresia rafinamentului, un producator de bratari din piele de piton care pune un accent deosebit pe calitate. În magazinul online Karine.ro vei găsi cadoul perfect pentru femeia specială din viața ta. Livrarea este gratuită la orice comandă, indiferent de valoarea acesteia.

Răsfață-te cu un accesoriu din piele naturală de piton de la Karine. Lasă-te învăluită de frumusețea eleganței desăvârșite.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK