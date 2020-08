Acum mai avem o armă secretă care vine de pe youtube: o piesă care se numește 'Nori de scrum' și sună extraordinar de bine. Evident, ea nu a trecut neremarcată de internauți și strânge like după like cu o viteză umitoare. Dar, pentru cine are urechi de auzit, piesa aduce în prim plan o voce deosebită.

Maria Peia, așa o cheamă pe copila care a scos această superbucată (are numai 15 ani, cred că pot să-I zic copilă) nu este cunoscută în mediile muzicale ceea ce face povestea cântecului și mai interesantă.

Clipul este excelent, sunetul este super, versurile sunt curate, scrise chiar de Maria, totul este bine închegat, atât de bine închegat încât un coleg mai vechi în breasla jurnaliștilor spune că acolo s-a zbătut o echipă de profesioniști, poate o echipă adusă de afară.

Ei bine, 'Nori de scrum' este piesa care o va propulsa pe Maria Peia în vârful topurilor noastre. Dar, pe Maria s-ar putea s-o ridice mult mai sus și mai departe, spre industria muzicală care domină mapamondul, vorbesc despre cea de peste Ocean.

Nu credeți? Păi, ascultați piesele lui Billie Eilish și apoi melodia Mariei Peia. O să vedeți că ar putea concurența foarte bine, iar vocea Mariei e mult mai intersantă decât cea a lui Billie. Și nici diferența de vârstă nu e cine știe ce. Billie are 19, Maria 15. Avantaj Maria!

