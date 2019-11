In ultima perioada, tot mai multi oameni aleg produsele naturiste pentru a se trata de anumite boli.

Fie ca este vorba despre cele mai mici afectiuni si pana la adevarate stari patologice, acordam din ce in ce mai multa atentie tratamentelor realizate din plante si ingrediente naturale, datorita proprietatilor extrem de benefice pentru organism. In plus, cu totii cunoastem faptul ca medicamentele clasice in cele mai multe cazuri ne ajuta in tratarea unei probleme, insa ne pot dauna din alte puncte de vedere.

Un tratament naturist cand vine vorba despre tratarea sau prevenirea unui numar mare de boli si afectiuni, consta in banalul ceai de musetel.

Musetelul este o planta aparent banala dar foarte populara si la indemana oricui si care este folosita de regula in ceaiuri care ajuta la tratarea si prevenirea mai multor boli, care de asemenea poate fi utilizata atat pentru uz intern cat si pentru uz extern.

Acesta are un gust foarte placut si o aroma linistitoare, dar totodata prezinta proprietati medicinale recunoscute inca din cele mai vechi timpuri.

In ceea ce priveste beneficiile acestui ceai de musetel folosit ca uz intern, o simpla cana de ceai pe zi va ajuta la tratarea nervozitatii, anxietatii, poate avea rol antistres, avand rol de calmant chiar si pentru somn.

De asemenea, ceaiul de musetel este ideal si pentru calmarea durerilor de stomac, are actiune calmanta in sindromul de colon iritabil, este benefic pentru tratarea racelilor si altor infectii precum cele urinare avand efect antibacterian si antiinflamator, scade colesterolul rau din sange, hidrateaza si calmeaza mucoasele digestive, calmeaza durerile de gastrita, ulcer si colita, fiind pe langa toate acestea un remediu foarte bun si pentru combaterea balonarii.

Daca vorbim despre ceaiul de musetel si uzul extern, si in acest caz poate fi utilizat pentru diverse scopuri.

Ceaiul de musetel aplicat la nivelul pielii ori folosit pentru spalaturi si bai, are efect antibacterian, antifungic, antiinflamator, calmant, chiar si efect cicatrizant. Este de asemenea ideal pentru comprese in curatarea ranilor, inmuierii plagilor si crustelor si pentru ochii umflati.

In spalaturi, ceaiul de musetel poate fi utilizat in otite, in clatirea gurii sau in baile de sezut avand ca scop calmarea durerilor hemoroidale sau tratarea infectiilor vaginale.

Si pentru ca tot am specificat despre ceaiul de musetel in clatirea gurii, exista foarte multi oameni care sufera de gingivita, fiind o planta ideala pentru tratarea acestei boli. Acest lucru este datorat proprietatilor antiinflamatorii si antiseptice pe care ceaiul de musetel le are. Tot ce trebuie sa faceti pentru a va trata gingivita cu ceai de musetel, este sa faceti o infuzie din trei lingurite de flori de musetel si dintr-o cana de apa fierbinte, fiind recomandata clatirea gurii cu ceai de musetel de cel putin trei ori pe zi, in reprize de cateva minute fiecare.

Ceaiul de musetel este atat de benefic pentru organist si are diverse intrebuintari, datorita fapului ca are in componenta peste 120 de compusi precum:

camazulena care este un compus prezent doar in florile de musetel si are proprietati inflamatorii.

alfa-bisabololcare este un compus ce are rol antibacterian, antiinflamator si antialergic.

apigenina care este unul dintre cei mai importanti compusi care se regasesc in florile de musetel, ajutand la inhibarea activitatii de diviziune anormala a celulelor, fiind antioxidant si antiinflamator.

Acesti compusi sunt printre cei mai importanti in tratarea diverselor afectinui si se regasesc in cantitati destul de importante,insa, in cantitati mai mici, musetelul contine si compusi sau substante precum farnesene, luteolina, acid antemic, herniarina, umbeliferona, quercetina, taninuri si lista poate continua. De asemenea, pe langa toti acesti compusi, in ceaiul de musetel gasim si vitamina A, calciu, potasiu, zinc, fier sau acid salicilicm.

