Misiunea brand-ului BeWell Store este de a te reconecta cu mediul înconjurător și de a te ajuta să-ți redescoperi și să îți pui în evidență frumusețea naturală. Cum? Oferindu-ți doar produse naturale, biodegradabile și reciclabile. Specialiștii de la BeWell Store au testat brand-uri și au explorat mult această zonă a industriei de beauty, pentru ca tu să te poți bucura azi de cele mai bune cosmetice din întreaga lume.

Brand-ul îți pune la dispoziție o gamă largă de produse premium, ce provin fie din Europa, fie din Coreea, una dintre țările cu cea mai mare recunoaștere în domeniul îngrijirii pielii. BeWell Store este și unicul importator al îndrăgitului brand Soroci, cu produsul său vedetă, BB Cream Soroci. De asemenea, în portofoliul său se regăsesc brand-uri precum Nourish London, Thank You Farmer, Helan sau Miss W Pro.

Datorită unei game atât de variate, BeWell Store îți pune la dispoziție toate produsele de care ai nevoie pentru o rutină de îngrijire corectă și completă. În plus, vei putea găsi produse special concepute pentru problemele diverse cu care se poate confrunta pielea: deshidratare, riduri și linii fine sau acnee. Un alt element de noutate pe care BeWell Store l-a introdus în România a fost conceptul Korean Skincare, care se bazează pe utilizarea ingredientelor naturale, cruelty-free și vegane.



Toate acestea au făcut ca BeWell Store să devină unul dintre brand-urile preferate ale româncelor, iar printre acestea se numără și Cristina Ich. Dacă te întrebai cum reușește Cristina să-și mențină tenul mereu sănătos și strălucitor, trebuie să știi că rutina ei de îngrijire este complexă, iar din ea nu lipsesc produse esențiale, precum o cremă cu protecție solară sau un toner.

Crema cu protecție solară Sun Project Water SPF50 de la Thank You Farmer are o textură foarte ușoară, care nu încarcă tenul, deci poate fi astfel folosită cu ușurință în sezonul cald. În plus, conține acid hialuronic, care ajută la reducerea semnelor îmbătrânirii.

Din aceeași gamă, pe lista Cristinei se află și crema corectoare pentru ochi Miracle Age. Cum pielea din zona ochilor este mult mai sensibilă și mai subțire decât în orice altă zonă a corpului, are nevoie de îngrijire specială. Untul de shea din compoziția cremei hidratează în profunzime pielea și o protejează, în timp ce extractul din rădăcina de kudzu sporește producția de colagen, reducând astfel ridurile și liniile fine.



Iar la capitolul CC cream, Crema luminoasă Be Beautiful CC de la Thank You Farmer este alegerea Cristinei ori de câte ori își dorește să capete o strălucire sporită, fără a apela la prea multe trucuri de machiaj. Nu numai că îi oferă tenului hidratarea de care are nevoie, dar are și o formulă special creată pentru a-i conferi luminozitate și pentru a corecta nuanța și textura pielii. În plus, conține și SPF 30, protejându-te astfel de razele solare.

Soroci este un alt brand coreean nelipsit din rutina de îngrijire a Cristinei. Toner-ul Soroci Soothing Skin ajută la reechilibrarea ph-ului pielii, dar oferă și o curățare blândă, pentru a elimina celulele moarte de la suprafața pielii. Iar extractul de rădăcină de ulm din compoziția sa calmează iritația și hidratează tenul, oferindu-i un plus de strălucire.

Din aceeași gamă, un alt produs extrem de îndrăgit de Cristina este Soroci BB Cream. Este un concept coreean revoluționar, care nu doar că oferă o acoperire naturală și un finish mat, ci reușește și să protejeze pielea împotriva razelor solare datorită SPF-ului ridicat (50) din compoziție. Este ideal pentru orice tip de ten, inclusiv pentru cel extrem de sensibil.

Alege să ai grijă de tine, dar și de mediul înconjurător, folosind produsele naturale, cruelty-free și vegane de la BeWell Concept!

C.i.: Copilul este principala mea „activitate momentan. Odată ce crește, are și mai mult nevoie de atenția și iubirea mea. Încerc să petrec cât de mult timp posibil cu el.