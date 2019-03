Athleisure este un “hibrid” intre casual si sport, care combina doua atribute de success in moda: durabilitate si confort. Athleisure inseamna sa mixezi piese sport “après-gym”, in tinutele tale de zi cu zi. Se incadreaza aici orice de la colanti de sport, la hanoracele si alte piese pe care le considerai pana acum doar echipament de sala. Acest “sporty-chic” a prins foarte bine in randul americanilor, marcand astfel o schimbare culturala in ceea ce priveste stilul vestimentar si aparitia unei noi categorii vestimentare. Probabil ai observat si tu ca in ultimii ani tendintele in moda tind din ce in ce mai mult spre confort si o relaxare generala a normelor. Succesul de care s-a bucurat athleisure se datoreaza unei preocupari mai mari pentru conditia fizica si faptului ca avem o viata din ce in ce mai dinamica, in care factorul confort devine tot mai important.

Iata cateva idei fresh care sa iti inspire noile outfituri athleisure primavara aceasta!

Cum porti track-pants in 2019

Secretul celor mai reusite outfituri athleisure este sa combini piesele sport cu piese dintr-un registru total diferit. Combina track pants cu un body din dantela si sandale, asa cum a ales sa ii poarte Kim Kardashian sau poarta-i in stilul Kendall Jenner cu o bluza de trening asortata si pumps. Pentru o tinuta mai relaxata, perfecta pentru tranzitia de la iarna la primavara, poarta track pants cu o camasa oversized, un hanorac si o pereche de bocanci combat.

Cum elevezi hanoracul

Hanoracul este un item foarte versatil, pe care il poti duce foarte usor dintr-o zona sport intr-una glam. Compune-ti o tinuta imprevizibila purtandu-l cu o fusta midi din satin sau cu o pereche de pantaloni sport bagati in botine cu toc si o pereche de cercei hoops glam. Cine spune ca hanoracul nu poate fi purtat si intr-o tinuta office? Poarta-l cu un costum deux-piece si o pereche de sneakersi sau o pereche de botine cu toc ca acestea. O selectie de hanorace cool gasesti aici.

Cum integrezi jacheta de trening in tinute athleisure

Ai evitat sa porti jacheta de trening in tinutele de street-style pana acum? Ar trebui sa ii acorzi mai multa atentie! Este foarte cool acum sa porti atat jacheta cat si pantalonii de trening in tinute casual, daca le accesorizezi intr-un mod glam, cu cercei pretiosi si botine sau sandale cu toc. Poti purta jacheta de trening si intr-un mod mai putin previzibil, cu un tricou simplu si o fusta cu paiete sau cu jeans, sosete funky si o pereche de pantofi sport albi, impecabili.

Cu ce mixezi fusta sport

Fusta sport este una dintre piesele athleisure deseori trecuta cu vederea, desi este la fel de ofertanta din punct de vedere stilistic ca leggings. Ba chiar mai mult! Fusta sport va arata foarte cool atat cu o pereche cizme sporty, cu platforma cat si cu unele glam, metalice. Poart-o cu o bustiera si un trench pana in pamant sau cu un hanorac oversized.

Photo credit: Imaxtree.

