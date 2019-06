Fie ca te pregatesti pentru o vacanta exotica sau doar pentru un weekend la mare, nu trebuie sa treci cu vederea organizarea bagajului din timp.

Costumul de baie

Alegerea acestei uniforme de vacanta' este de multe ori o provocare pentru doamne si domnisoare, mai ales cand ai la dispozitie atat de multe variante! Fie ca ti se pare ca nu esti in cea mai buna forma in aceasta vara, sau din contra, vrei sa iti etalezi corpul lucrat intr-o piesa potrivita, descopera acum optiunile si alege-ti favorita!.

Daca ai o conformatie atletica si vrei sa porti ceva indraznet de inspiratie sport, opteaza pentru un costum de baie Dsquared2 , intreg sau din doua piese, cu detalii reprezentative pentru celebra casa italiana. Pentru pasionatele de imprimeuri multicolore, opteaza pentru un costum de baie de inspiratie exotica, precum cele de la Banana Moon si Mc2 St Barth. Descopera colectia de costume de baie Sport/Couture AICI !

Orice fashionista cunoaste sintagma there is no such thing as overdressed', iar pe acest principiu, te indemn sa alegi o piesa extravanta pentru plaja sau piscina, precum un costum de baie cu aplicatii sau cristale Swarovski de la Gottex sau Camilla.

Daca mergi cu partenerul in vacanta, poti incerca outfit coordination' prin asortarea tinutelor voastre de plaja. Cel mai usor pentru a face asta este sa optezi pentru colectii de plaja ale aceluiasi brand, precum Just Cavalli, Dsquared2 sau Mc2 St Barth.

Short-ul de baie

Stim ca domnii apreciaza mai mult confortul si practicalitatea in defavoarea trend-urilor, dar MC2 St Barth a creat o colectie de short-uri care imbina perfect aceste atribute. Numeroase imprimeuri inspirate de destinatii de vacanta precum St Tropez sau St Barth sau detalii din broderii si culori neon sunt intalnite in varietatea de short-uri de baie Mc2 St Barth. Daca vrei sa optezi pentru un model moncrom sau cu detalii mai discrete, incearca colectia de articole de plaja PS by Paul Smith.

Integreaza articolele de plaja in tinute pestabilite

Fie ca te pregatesti sa explorezi insula sau participi la o petrecere pe marginea piscinei, trebuie sa ai o tinuta fashion, adaptata vacantei! Stim ca esti spontan si vei gandi pe loc un outfit cool, dar salvezi mult mai mult timp si chiar spatiu in bagaj daca ai deja in minte cateva variante de tinute potrivite itinerariului tau.

Nu iti fie teama sa alegi un costum de baie extravagant de la Gottex sau Roberto Cavalli pe care sa il porti impreuna cu un pareo de matase si o pereche de espadrile See by Chloe la petrecerea beach club-ului pe care il vizitezi. Daca iti doresti un look mai relaxat, atunci il poti purta drept body cu o pereche de jeans Oneteaspoon si o pereche de sandale Tory Burch. Poti alege oricand o rochita usoara de plaja in combinatie cu ghete pentru un vibe de festival, completat de o palarie semnata Eric Javits, brand-ul preferat de numeroase vedete si bloggeri internationali. Descopera piese perfecte pentru outfit-urile tale aici AICI

Accesoriile de plaja

Palariile sunt articole de plaja must-have in sezonul calduros, astfel nu poti pleca in vacanta fara sa te asiguri ca ai aceasta piesa in bagaj ! Opteaza pentru o palarie Eric Javits, un brand preferat de vedetele international, cu aparitii pe copertile revistelor de renume, perfect pentru o vacanta pe Coasta de Azur sau in Mykonos ! Daca vrei sa optezi pentru un look mai relaxat, dar la fel de chic, descopera colectia de palarii si genti de plaja Banana Moon, plina de culoare si texturi naturale !

