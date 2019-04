Noua campanie de primăvară-vară 2019 semnată ANSWEAR te invită la o călătorie în lumea trendurilor, a diferitelor stiluri, a oportunităților oferite de fashion și a visurilor ce vor deveni cu siguranță realitate. Descoperă-ți răspunsul personal – WE ARE THE ANSWEAR!

Indiferent de ce alegi să faci în timpul liber, ce vârstă ai, unde lucrezi, ce stil ai – dacă nevoia ta este să îți accentuezi personalitatea, noi venim în ajutorul tău pentru că WE ARE THE ANSWEAR. Îți respectăm toate alegerile, îți apreciem originalitatea și te susținem indiferent dacă alegi să porți adidași sau tocuri, jeanși sau costum, rochie sau pantaloni. În inima orașului, pe plajă, pe câmp deschis – noi suntem mereu aici pentru tine. Preferi cele mai noi trenduri? Preferi stilul clasic? Îți vei satisface pofta de aventură? Sau poate ești în căutarea unor comori de fashion?

Campania dedicată trendurilor de primăvară-vară 2019 va debuta cu piesele clasice: trenciuri sau tricouri, atât de utile pentru început de primăvară. Mai apoi, descoperă comori, ascunse într-o geantă de mână super fashion. Adept al stilului streetwear? Atunci, adidașii, denimul, rochițele sport și hainele supradimensionate sunt potrivite indiferent de vârstă pe care o ai.

Mini sau maxi? În cazul acesta trebuie să găsești tu răspunsul, printre nenumărate rochii, fuste și bluze cu diverse modele și printuri. Iar când se apropie perioada festivalurilor, vei simți impulsul feroce al inimii – vei putea alege pantalonii scurți, cizmele tip cowboy și un top scurt în partea de sus, după care poți merge într-o super călătorie (desigur, cu prietenii tăi). Sau poate, între timp, te vei duce în zona junglei urbane, unde predomină articolele cu animal print, atât de în trend și anul acesta.

Vremea caldă invită la petreceri în aer liber, așadar descoperă trucuri de fashion – într-o rochie de party cu care vei putea cuceri absolut orice petrecere. Iar cu venirea verii, îți vom demonstra că te vei simți mai bine sub soare într-un costum de baie semnat de un designer alături de accesoriile de plajă potrivite. Noi te vom ajuta să descifrezi codul culorilor, iar împreună vom descoperi pentru tine cele mai bune seturi la modă.

Noua campanie se află sub sloganul WE ARE THE ANSWEAR, un răspuns pentru orice nevoie de fashion indiferent de stilul tău. Dacă vrei să îți îmbunătățești starea de spirit, să-ți schimbi stilul, să ieși în evidența sau să-ți accentuezi autenticitatea, te ajutăm să îți exprimi individualitatea.

Descoperă pe www.answear.ro varietatea de oferte, trenduri actuale, clasice, țesături naturale, haine și accesorii pentru diverse ocazii – de unde poți alege ceea ce te reprezintă cel mai bine.

Campania primăvară-vară 2019 este acompaniată de un spot regizat de Bart Pogoda – unul dintre cei mai populari creatori de videoclipuri din Polonia. Styling-ul a fost conceput de Michał Kuś – ea prezintă cele mai în vogă trenduri din acest sezon, printre care animal prințul, costume colorate, flori, inspirații din anii ‘80 și 90.

___________________________

Despre ANSWEAR.ro:

ANSWEAR este magazinul online originar din Polonia. Cu o istorie de 8 ani în piată de eCommerce europeană, grupul este prezent în tări precum Cehia, Ucraina, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România. În România, ANSWEAR.ro oferă peste 300 de branduri de haine, incăltăminte și accesorii de la nume sonore precum Nike, Adidas, Under Armour, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Diesel, US Polo, Guess, Trussardi, Calvin Klein sau Michael Kors, DKNY și New Balance.

