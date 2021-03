Când vine vorba de fashion, clipurile video sunt de neînlocuit, având în vedere că majoritatea producțiilor sunt axate pe vizual. Vrei să afli mai multe despre avantajele aduse de o agentie video marketing? Iată un mic ghid de fashion video marketing, care cu siguranță îți va stimula creativitatea și îți va da noi idei!

De ce este video marketing-ul important în industria de fashion?

Precum am menționat mai sus, fashion-ul se axează pe stimularea simțurilor vizuale, motiv pentru care această abordare este prioritară. Videoclipurile permit brand-urilor de fashion să își pună produsele într-o lumina favorabilă, dând astfel naștere unui stil unic al fiecărei companii. Audiența poate așadar să-și facă o idee mai bună înainte de a da startul la shopping.

De asemenea, o agenție de video marketing precum www.videomaniax.ro ajută brandurile să își expună lifestyle-ul și atributele pozitive, pe care audiența le va asocia cu produsele. Majoritatea brand-urilor de fashion își etalează modelele ca fiind încrezătoare și impresionante, iar unele branduri pun accent pe sustenabilitate sau pe diverse contexte sociale de actualitate.

Care sunt atributele unei producții video de excepție?

Branding-ul

Poate părea simplu să afișezi un brand odată cu produsele afiliate, însă o agenție de video marketing știe că branding-ul dintr-un clip trebuie să fie consistent cu atributele de marketing, alcătuind astfel un întreg când vine vorba de ton of voice, grafică și stil vizual. Această consistență asigură că publicul va ține minte brandul și, în timp, îl va recunoaște doar după stilul unui video, chiar înainte ca logo-ul să apară pe ecran.

Identitatea și aspectul vizual

Pentru a atrage interesul audienței, toate clipurile trebuie să arate în cel mai profesional mod cu putință. Orice altă alegere va cădea automat în categoria de amatori', iar publicul va reacționa în consecință. Alege o agenție de video marketing cu experiență, care are toate instrumentele necesare pentru a crea clipuri fashion cu imagini clare, culori vii și o grafică curată și în trend.

Video-uri aspiraționale

La fel ca videoclipurile sportive, cele din lumea fashion-ului trebuie să prezinte o aspirație către ceva mai bun, astfel că audiența să își dorească cu adevărat să trăiască viața unui model. Acest lucru nu înseamnă neapărat un stil de viață extravagant, cu petreceri fabuloase și fiind mereu în centrul atenției. Uneori poate fi vorba de a te bucura de micile plăceri sau de a crea acea încredere în sine, asociată cu imaginea brand-ului.

Creativitatea

Video marketing-ul are un mare atu față de alte metode și strategii de marketing. Poți crea o mică poveste în spatele brandului, arătând stilul de viață evocat de accesorii sau haine, poți afișa diverse persoane influente, care contribuie la succesul brand-ului sau face chiar o mică istorie a acestuia. Oricare ar fi direcția pe care o alegi, abordarea outside the box' te va scoate în evidență pe o piață supraaglomerată.

Dincolo de produse

Dacă susții diverse cauze sociale, o agenție specializată îți poate crea un clip ideal pentru a te conecta cu audiența cu aceleași interese. Dacă știi că produsele brand-ului sunt făcute într-un mod sustenabil, include acest lucru în videoclip.

Dacă susții o anumită mișcare sau cauți să schimbi chiar ceva în industrie, arată audienței cum participi la această schimbare. În acest fel, demonstrezi că brand-ul caută mai mult decât să vândă niște produse, iar implicarea ta îți va aduce în timp mai mulți fani.

Așadar, dacă deții un brand de fashion sau ești freelancer în acest domeniu, alege să colaborezi cu o agenție de video marketing cu experiență, care cunoaște în detaliu toate instrumentele capabile să îți transforme imaginea într-una de renume!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro