(P) Află totul despre şeminee de la LEROY MERLIN

Pentru o notă personalizată, există numeroase decorațiuni pentru a integra mai bine șemineul în încăpere. Acestea variază în funcție de tipul de șemineu, de amplasamentul acestuia în cameră și de materialele alese.

1. Tipuri de șeminee :

Tipul de șemineu determină alegerea accesoriilor. Fiecare tip de șemineu are avantajele și accesoriile proprii.

Șemineul cu foc deschis

Frumos și prietenos, nu are grilaj protecție, așa că focul arde liber. Consumul este mai mare decât în cazul unui șemineu închis, iar randament este mai redus. Funcția principală a acestui tip de șemineu nu este încălzirea unei încăperi; utilizatorii îl aleg pentru plăcerea de a vedea cum ard lemnele.

Șemineele închise sau cu inserție

Pentru șemineul închis este nevoie de un coș de fum nou cu propria cameră de ardere închisă, cu geamuri. Acesta va distribui mai bine căldura prin radierea căldurii și va proteja încăperea de scântei sau cenușă. Având geamul închis, șemineul se încălzește de 6 până la 7 ori mai mult decât un șemineu tradițional. Camera de ardere are un randament bun (între 70 și 85%) și poate fi completată de un distribuitor de căldură pentru a încălzi alte încăperi. În plus, are o bună autonomie (aproximativ 12 ore).

2. Stiluri de şeminee:

Pentru un decor complet, șemineul ales trebuie să se potrivească cu stilul casei:

Contemporan – disponibil în modele colorate, design cu forme originale. Materialele cel mai frecvent folosite sunt metalul, aluminiul, oțelul.

Clasic – adesea concepute din piatră, șemineele amintesc de istorie, cu modele sculptate, colonade etc.

Tradițional – Șeminee în stil rustic, deseori masive și însoțite de o grindă de lemn aparentă (poliță). De obicei, aceste tipuri de șeminee sunt din piatră, cărămidă sau lemn și creează o atmosferă caldă.

3. Materialele din care sunt confecționate șemineele pot fi:

Metal : fontă, oțel inoxidabil sau oțel, aceste șeminee sunt mai ușor de instalat și mai puțin greoaie decât un model din piatră; Se integrează mai bine în încăperile mici sau în apartamente și se adaptează la toate modelele: șeminee deschise, închise și cu inserție, precum și la toate versiunile (murale, centrale, de colț). Pentru un stil modern și un design pe măsură. Lemn : Șemineele de lemn sunt ușor de personalizat și asigură o atmosferă caldă, rustică. Ceramică: Materialul este deseori folosit pentru a îmbrăca marginea șemineului (partea de deasupra camerei de ardere) și poate fi din plăci ceramice sau faianță. Se întreține ușor și este disponibil într-o gamă largă de culori, dimensiuni și forme. Marmură: Aceste șeminee se deosebesc prin aspectul robus și nobil. De regulă, marmura se aplică pe marginea șemineului. Piatra este un material robust, într-o varietate de forme și nuanțe. Șemineele cu acest tip de material pot fi încadrate atât în stilul contemporan (piatră lustruită), cât și în stilul tradițional – casa de la țară (piatră învechită). Piatra poate fi folosită pentru șeminee închise sau deschise, pentru cele încastrate în perete sau pentru cele amplasate pe colț.

Stil casă de țară (piatră învechită) sau contemporan (piatră lustruită). Cărămida este definiția stilului rustic și este apreciată pentru inerția sa care îi permite căldura în timp, fiind foarte rezistentă la temperaturi ridicate. Materialul este disponbil într-o gamă generoasă de culori și adaptabil pentru șemineele deschise și închise.





4. Accesorii utile:



Aprinderea se poate realiza prin două metode: (1) Brichete – riscul de arsură este aproape zero datorită flăcării continue și a butonului de pornire. (2) Cuburile de aprindere sunt obiecte de mici dimensiuni, inflamabile, care se intoduc în șemineu și facilitează aprinderea focului.

Confortul pentru utlizarea șemineului poate fi asigurat printr-o serie de obiecte. (1) Mănușile anti-căldură sunt indispensabile pentru evitarea arsurilor la manipularea lemnului în șemineul deschis sau la deschiderea ușiței. (2) Foalele care ajută la reaprinderea cu ușurință a focului, atunci când s-a stins. (3) Coșul pentru lemne care asigură o cantitate minimă de lemn lângă șemineu. (4) Servantă. Aceasta include diferitele instrumente utile: un clește pentru a poziționa lemnul în mijlocul șemineului, o măturică și un făraș pentru a curăța cenușa.

Întreținerea șemineului este esențială atunci când vorbim despre aspectul estetic, dar și despre durabilitate. Soluțiile de curățat sticla elimină urmele de ardere de pe geam,

Indiferent de stilul preferat, material sau culoare, în magazinele LEROY MERLIN găseşti diverse modele de şeminee, la cele mai mici preţuri.

