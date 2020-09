Ador să „regizez' ședințe foto de când mă știu! Așa că propunerea echipei de la H&M de a organiza o ședință foto cu cele mai cool influencer-ițe din Romania a fost o provocare. Ei bine, am decis că nu ne ajunge o singură zi ca să facem fotografii spectaculoase cu Delia, Ami, Sore, Mira, Lidia Buble, Ana Morodan, Sânziana Negru, Ioana Grama, Dana Rogoz, Alina Tanasă și Diana Enciu prin diverse colțuri ale Bucureștiului vechi, așa că tot proiectul s-a întins pe două zile.

Viziunea fotografului și totodată prietenului meu, Christian Tudose, a fost una cât se poate de firească, și anume ca fiecare dintre protagonistele noastre să fie cât mai naturală, fără artificii sau atitudini exagerate. Astfel, fetele și-au intrat în propriul rol foarte ușor și datorită noii colecții H&M pentru toamnă 2020, o colecție feminină, delicată, inspirată de celebrele rochii ale anilor 30. Cum era de așteptat pentru o astfel de inspirație, colecția emană un aer vintage, iar materialele predominante ale pieselor sunt dantela, jacardul și lâna.

Un lucru este extrem de important (și pentru asta iubesc brandul H&M): toate texturile folosite pentru această colecție sunt sustenabile sau realizate din materiale reciclate. Iar H&M ne promite că până în 2030 absolut toate materialele folosite de brand, pentru oricare dintre colecții, vor fi sustenabile.

Am încercat să stilizez diferit rochiile albe și negre din dantelă sau jacard, cu mâneci bufante sau volane, pentru fiecare influencer, în funcție de personalitățile lor, și astfel am ajuns la concluzia că aceeași rochie poate arăta total diferit, în funcție de persoana care o poartă. Versatilitatea rochiilor din noua colecție de toamnă H&M este extrem de importantă, din simplul motiv că acestea pot fi purtate în diferite momente ale zilei, în funcție de stylingul pe care îl alegi. Și ce altceva să îți mai dorești de la o piesă? Rochia din dantelă neagră transparentă, spre exemplu, poate fi asortată în timpul zilei cu un cardigan XXL și bocanci, și astfel obții un look grunge; iar seara cu un simplu body și o pereche de sandale, și iată cum aceeași piesă devine super sexy!

Pe scurt, cele două zile petrecute împreună cu cele unsprezece fete pline de energie și de creativitate au fost o bucurie, iar colecția H&M pentru toamnă 2020 este fără doar și poate în topul preferințelor mele și vestea bună este că vei putea descoperi și tu piesele acestei colecții începând cu 10 septembrie în toate magazinele din țară!

P.S. : Aș vrea să îți mai spun despre programul complet digital de loialitate pe care ți-l oferă H&M! Acesta constă în oferete personalizate, facilitând accesul la numeroase experiențe și cadouri speciale și sărbătorește noii săi membrii cu o ofertă specială de-10% reducere pentru coșul de cumpărături, în magazinele fizice, prin intermediul aplicației de modil H&M sau online pe hm.com, precum și puncte de loialitate, oferte de zi de naștere, promoții speciale, competiții și oferte din partea partenerilor pentru toți membrii deja înscriși în program! Descarcă-ți aplicația, nu mai sta!