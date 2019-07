Noua linie contemporana a brandului intitulata The Marc Jacobs are ca surse de inspiratie anumite perioade, muzica, arta sau cultura pop, in spiritul si estetica brandului cu care ne-a obisnuit, asa ca iata cum arata noile colectii Marc Jacobs 2019 si cu cine colaboreaza in acest an designer-ul.

Imbracaminte Ready-To-Wear, genti, incaltaminte si bijuterii sunt piesele cheie pe care Marc Jacobs le-a inclus in noile lui colaborari cu Peanuts si New York Magazine – asa arata noile colectii Marc Jacobs 2019. Unul dintre cele mai iconice simboluri ale orasului supranumit si Big Apple, logo-ul New York Magazine, a fost reinterpretat si imprimat pe aceste piese cheie, in timp ce Peanuts – una din preferatele lui Marc – are drept element definitoriu benzile desenate, caci Marc este fanul desenelor Peanuts de cand avea 6 ani, cand babysitter-ul lui i-a dat un Snoopy de plus, asa ca a vrut sa aduca aceasta nostalgie a copilariei si amprenta personala in colectiile lui din ziua de azi.

Preferatele noastre sunt desigur gentile tip tote cu texte atat de relatable, precum: ”I think I’m Allergic to Morning!”. Designer-ul face parte din categoria celor ce adauga o nota de amuzament propriilor colectii si nu poti sa nu zambesti cand ii vezi noile colectii, indiferent de stilul pe care il ai. Pe langa look-urile colorate, din noile colectii Marc Jacobs 2019 nu lipsesc nici accesoriile It ale lui Jacobs – gentile Pack Shot si Snapshot – care mereu vor avea un loc special in inimile noastre, iar toate acestea se gasesc deja in magazinul Sport/Couture din Baneasa Shopping City.

Noua linie The Marc Jacobs celebreaza stilul propriu, genderless si contemporan. Marc Jacobs vrea sa creeze piese care spun o poveste, fiind de parere ca piesele sunt mult mai importante intr-o colectie decat look-urile propriu zise; si asta a facut in noile colectii Marc Jacobs 2019.

Am vrut sa fac ceva diferit de colectiile pe care le faceam pana acum, ceva mai item-y. Piese pe care sa le porti in felul tau!

– Marc Jacobs

Foto: Cherrie Liong purtand Marc Jacobs x Peanuts;

Cherrie Liong purtand Marc Jacobs x New York Magazine.

