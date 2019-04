In general cuvintele practic' si fashion' nu prea merg impreuna. Dar, atunci cand gasesti o piesa care le bifeaza pe amandoua, ar fi bine sa nu o ratezi! Nu ne intelege gresit, impactul pe care o pereche de stilettoes cu tocuri ametitoare sau o rochie fitted il are intr-o aparitie, nu poate fi contestat, dar garderoba noastra nu ar trebui sa fie compusa doar din astfel de piese. De aceea, in ultimul timp ne-am indreptat atentia spre un anumit model de geanta foarte practic, care are o caracteristica distinctiva: cureaua detasabila pentru purtarea crossbody.

Gentile care pot fi purtate crossbody sunt alternativa ideala pentru o viata vesnic in miscare, pentru ca iti permit sa ai mainile libere pentru diferite activitati zilnice ca folosirea telefonului, cararea plaselor de cumparaturi sau bautul latte-ului tau preferat in drum spre birou, dimineata. Dimensiunea lor medie spre mica inseamna, de asemenea, ca sunt mai lejer de purtat, ceea ce le face ideale si pentru calatorii.

Gentile crossbody obisnuiau sa fie considerate mai putin luxury decat gentile cu manere sau gentile de umar, dar designeri ca Marc Jacobs, Tory Burch sau Michael Kors sau Riccardo Tisci au risipit aceste clisee creand modele iconice care au devenit piese cult.

De la noul model de geanta TB Burberry la Snapshot sau Box Bag sunt atatea modele de genti crossbody carora nu le poti rezista, dar care promit sa reziste mult timp in tendinte! Descopera selectia noastra cu cele mai stylish genti crossbody de la designeri ca Marc Jacobs, Burberry, Michael Kors, Tory Burch sau Zadig & Voltaire in care merita sa investesti acum!

Geanta crossbody in culori vibrante

Alege o geanta crossbody in cromatica sezonului!

Geanta crossbody in nuante monocrome

Nu exista investitie mai sigura decat o geanta crossbody intr-o nuanta neutral!

Geanta crossbody in culori metalice

Gentile crossbody in culori metalice au un efect statement si pot fi integrate cu usurinta in orice outfit, indiferent de cromatica!

Stai cu ochii pe Sport/Couture, care se afla in Baneasa Shopping City, sau online, si vei afla intotdeauna care sunt piesele in tendinte de la branduri ca Burberry, Paul Smith, Red Valentino, Tory Burch, Marc Jacobs, Michael Michael Kors, Just Cavalli, Y-3, Zadig &Voltaire, Hogan si multe altele.

