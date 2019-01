Amenajarea unei case presupune in primul rand o perioada de timp de vizualizare a unor idei cat mai diverse, de cercetare a calitatii materialelor si preturilor de pe piata, a stabilirii elementelor pe care vrei sa le incluzi in noul decor si a modului in care acestea se pot incadra in spatiul pe care il ai la dispozitie.

In general, amenajarea locuintei se face pentru o perioada mai lunga de timp, astfel incat rezultatul final trebuie sa fie atat unul care sa iti placa cu adevarat, cat si unul calitativ din punct de vedere al materialelor si al pieselor de mobilier achizitionate. Odata ce ai investit timp, bani si energie, cu siguranta nu iti doresti sa repeti aceiasi pasi peste o perioada scurta de timp.

Dintre incaperile unei locuinte, livingul si dormitorul sunt cumva cel mai usor de amenajat, avand o diversitate foarte mare de elemente de decor si de mobilier la indemana. In privinta baii uneori poate fi mai dificil sa realizezi un decor asa cum iti doresti, insa daca vei tine cont de urmatoarele 6 sfaturi, lucrurile vor parea mult mai usoare.

Ideea de spatiu

Amenajarea unei bai intr-un stil modern porneste de la atentia acordata pentru design.

In cazul in care locuiesti intr-o garsoniera sau chiar intr-un apartament, atunci stii deja ca suprafata bailor nu este intotdeauna suficient de generoasa. Iar atentia sporita pentru modul in care vei decora incaperea este esentiala.

Baile moderne presupun un decor destul de neutru, fiind de preferat sa mizezi in primul rand pe culori fie naturale precum bej, fie in nuante de negru, argintiu sau gri. Acestea nu numai ca impun un aspect modern, actual, dar ajuta si la oferirea ideii de spatiu.

Inlocuieste gresia si faianta

In ultima perioada gresia si faianta au fost tot mai putin alese de persoanele care au dorit sa

decoreze baile. In locul acestora au aparut pe piata solutii mult mai practice, dar si mai deosebite din punct de vedere estetic.

Piatra naturala este un element preferat de tot mai multe persoane pentru amenajarile

interioare. Printre avantajele acesteia se numara posibilitatea de a fi combinata in numeroase variante, oferind un aspect placut, fiind in acelasi timp si un material care rezista bine in timp.

Nu in ultimul rand poti alege sa decorezi peretii cu piese de mozaic, acest material fiind ideal

pentru a conferi luminozitate incaperii.

Alege cu atentie obiectele de decor si pe cele sanitare

Din acest punct de vedere recomandarea este sa alegi piese de mobilier multifunctionale.

Spre exemplu, poti amplasa deasupra chiuvetei un dulap in care sa depozitezi lucrurile necesare si care sa contina si oglinda, aceasta fiind vizibila atunci cand usile dulapului sunt inchise.

Pe de alta parte, o baie moderna presupune si ideea de a opta pentru solutii care sa te ajute

atat pe tine in ceea ce priveste factura pentru utilitati, cat si mediul inconjurator. Iar acest lucru este posibil prin alegerea unor produse calitative si inovative in domeniul economisirii apei sau a energiei electrice.

Spre exemplu, achizitioneaza robineti de calitate care sa nu piarda apa prin picurare sau

monteaza la chiuveta o baterie care sa functioneze pe baza de senzori, eliminand astfel posibilitatea de a uita apa deschisa mai mult decat este nevoie.

Mentine o nota minimalista

O baie moderna este caracterizata de alegerea unui decor cat mai minimalist, care sa nu dea impresia unui spatiu mult prea incarcat. Poti alege piese de mobilier simple, cu linii drepte si culori neutre.

Foloseste-te de orice spatiu

Cu atat mai mult daca nu dispui de o suprafata foarte mare, este indicat sa te folosesti de orice spatiu din baie pentru amenajare. Ai la indemana diverse idei creative si de ajutor precum amplasarea unor rafturi suspendate pentru a nu ocupa prea mult spatiu ori montarea cazii sau a cabinei de dus pe colt. Secretul este sa iti faci un plan inainte si sa incerci sa vizualizezi unde vine aranjat fiecare obiect.

Alege obiecte de decor deosebite

Baia nu mai este considerata de mult timp o simpla incapere din casa, in ultimii ani decorarea acesteia devenind tot mai atent studiata.

Daca spatiul iti permite poti opta pentru adaugarea unei plante care sa oxigeneze camera si sa ofere ideea de relaxare.

In plus, in cazul in care vei tine cont de primul sfat, acela al decorarii incaperii in culori neutre, atunci poti alege sa introduci cateva obiecte de decor in culori aprinse.

In final modul de amenajare al baii depinde de gusturile personale ale fiecaruia, insa prin cateva trucuri simple poti obtine cu usurinta un decor de impact.

