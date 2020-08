Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Prezentați-vă latura urbană sau adoptați farmecul elementelor vintage. Instalați o unitate de bază tehnologică, păstrați toate articolele în ordine sau mențineți intimitatea fiecărui membru al casei. Care este prioritatea dvs.? Așa cum păstrați în memorie fiecare amintire și fiecare drum din viața dvs., sunt create pentru depozitarea și păstrarea articolelor pe care le apreciați cel mai mult într-un asemenea spațiu intim. Ați putea fi o persoană modernă care se află în căutarea celor mai recente design-uri, un fan al gadget-urilor, un organizator înnăscut sau cineva care adoră design-ul retro. Indiferent dacă locuiți singur sau alături de alte persoane, unitățile de bază Roca se vor adapta personalității dvs. deoarece, fără excepții, tuturor ne place să avem toate articolele la un loc. 1. BEYOND, PENTRU SPIRITE URBANEAgitația și zgomotul orașului se potrivesc perfect stilului dvs. de viață, nu aveți timp pentru pauze și trebuie să acționați rapid. Deoarece preferințele și speranțele dvs. reprezintă o reflectare a rapidității cu care funcționează mintea dvs., puteți alege uncu design avangardist și capacitate de depozitare extinsă, cu patru sertare și o lungime de 1600 mm. Vă puteți face remarcat cu ajutorul lavoarelordin Surfex® sau a lavoarelor în blat, din Fineceramic®, care vă sunt puse la dispoziție într-un număr de până la șase culori diferite. Puteți alege dintr-o gamă vastă decu variate dimensiuni, având opțiunea de a combina ușile și sertarele care au sistemul modern de deschidere prin apăsare. 2. CARMEN, PENTRU NOSTALGICII AUTENTICIModul dvs. de a gestiona lucrurile este prin analizarea trecutului și a valorilor care pun sub semnul întrebării trecerea timpului. Atunci când liniile se transformă în curbe și curbele se transformă în unghiuri, elementele și obiectele devin lucrări de artă. Un mod de a înțelege design-ul și decorarea care îi mențin farmecul intact și care continuă să vă captiveze. Retrăițicucaracterizate de motivele sculptate manual sau de suprafețele clasice, în marmură cu vene. Doar cu sertare sau cu sertare combinate cu uși, puteți alege între două dimensiuni și două finisaje pentru blat și materialul lemnos. 3. STRATUM, PENTRU PASIONAȚII DE TEHNOLOGIEApelurile dvs. telefonice au devenit videoconferințe, plățile în numerar sunt efectuate, acum, prin telefonul mobil și ceasul dvs. de mână este, în prezent, un smartphone sofisticat. Deoarece tot ceea ce atingeți se bazează pe tehnologie, căutați tehnologia și în. Rămâneți conectat la spațiul camerei de baie mulțumită boxelor Bluetooth® aparținând mobilierului, pe care le puteți sincroniza cu smartwatch-ul dvs. În timp ce ascultați cele mai recente știri sau melodiile preferate, găsiți toate articolele ușor mulțumită iluminatului interior și vă puteți conecta aparatul de ras sau foehnul la priza sa suplimentară. 4. PRISMA, PENTRU AMATORII DE INTERNETFiecare cameră și fiecare colț reprezintă un spațiu unde vă puteți stabili regulile. Deoarece vă place să organizați totul, secțiunile ascunse sunt ideale pentru a vă păstra toate obiectele ordonate și sub control. Prioritizați ordinea în camera de baie mulțumită elementelor de partiționare interne și a sertarului ascuns, proiectat pentru depozitarea articolelor mici.pot avea între unul și patru sertare și, suplimentar, acestea pot oferi spațiu suplimentar pe polița asimetrică a lavoarelor sale. 5. VICTORIA-N, PENTRU FAMILIILE MARINoi membrii ai gospodăriei au adus mai multă iubire și fericire, dar au sporit și nevoia de organizare. Astfel, toată lumea își are propriul loc și odată cu el, cantitatea corespunzătoare de intimitate. Roca a proiectatcu până la 6 sertare ce au mânere metalice complet drepte. Cu foarte multe posibilități,în versiunea Family permit fiecărui membru al familiei să-și aibă sertarul alocat și suplimentar, obiectele cotidiene pot fi aranjate pe o poliță integrată în lavoar. Pentru inspirație și sfaturi utile despre camera de baie, vizitați Blog-ul Roca la adresa : http://www.ro.roca.com/rocalife