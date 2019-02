Zilele geroase în care ne ascundem sub multe straturi de haine groase sunt pe terminate. În curând vom lăsa deoparte fularele și căciulile, iar paltoanele vor fi amintire. E o veste minunată, însă dacă ai adunat câteva kilograme în plus iarna asta, trebuie să le dai rapid jos. Chiar dacă sub puloverul gros treceau neobservate, în sezonul cald se vor vedea cu siguranță. Nu-ți face griji! Ai suficient timp la dispoziție ca să te pui la punct până la vară. Iar din acest articol vei afla cum să faci asta în cinci pași simpli și de efect.

Sfaturi practice pentru un corp de invidiat vara asta

Bea multă apă . Cu siguranță ai mai auzit asta de multe ori. Este cel mai important sfat pe care trebuie să îl urmezi tot timpul anului. 2 litri de apă băuți zilnic vor avea efecte miraculoase asupra tenului și siluetei tale. Apa ajută la detoxifierea organismului, prin eliminarea toxinelor. Hidratarea este importantă pentru ca pielea ta să își mențină elasticitatea și tonifierea. În plus, dacă te obișnuiești să bei apă înainte de masă, vei reduce și consumul de alimente, pentru că senzația de sațietate se va instala mai rapid.

Renunță la dulciuri. Zahărul în exces este cel mai mare dușman al corpului tău. Pe de o parte contribuie la îmbătrânirea aspectului pielii, pe de alta se transformă în depozite pe burtă, șolduri sau fund. Dacă ai reușit să elimini prăjiturile din dietă, fii atentă și la zahărul ascuns: cel din alimentele procesate sau de tip fast food. În plus nici despre băuturile cu cafea și zahăr nu avem prea multe cuvinte de laudă. Înlocuiește ciocolata caldă sau frappe-ul cu un ceai sau o cafea neagră, fără zahăr. Îți va lua o vreme să te obișnuiești cu acest gust, dar corpul tău îți va fi recunoscător.

Fă sport măcar 30 de minute pe zi. O alergare ușoară, gimnastica de înviorare sau câteva ședințe la sală te vor repune rapid în formă. Nu este nevoie să faci sport de performanță ca să te simți din nou bine în pielea ta. Mișcarea moderată, măcar o jumătate de oră în fiecare zi este suficientă. Dacă nu ai timp să alergi sau să mergi la sală, încearcă măcar să renunți la mașină sau la mijloacele de transport în comun și să mergi pe jos, cel puțin 5 kilometri. Sau urcă pe scări la birou și acasă, în loc să iei liftul. Sună mai greu decât este, de fapt!

Fă masaj cu cremă anticelulitică . Masajul e foarte important pentru menținerea unui corp tonifiat. Iar dacă vei folosi seară de seară o cremă termică anticelulitică, rezultatele se vor vedea rapid. Aplică crema seara, pe zonele cu celulită, prin masaj energic, până când este absorbită în piele. Vei observa că zona respectivă se încălzește în scurtă vreme, semn că zonele masate au fost activate iar crema lucrează. Senzația ar trebui să dispară după aproximativ jumătate de oră.

Mergi la înot. Este unul dintre sporturile care sculptează cel mai frumos corpul. Îl poți practica pentru relaxare, dar și pentru tonifierea pielii și a scăpa de celulită. În plus, înotul este printre puținele sporturi pe care le poți face fără durerea specifică antrenamentelor sportive. Acest lucru se datorează faptului că mai mult de 90% din corpul tău se află în timpul înotului în apă, așa că mușchii nu trebuie să suporte greutatea întregului corp. Iar dacă te antrenezi acum, la vară vei fi o adevărată zeiță, pe plajă.

Cu o dietă echilibrată, multe lichide sănătoase și exerciții fizice regulate, este aproape imposibil să nu obții rezultatele dorite în lunile care au rămas până la vară. Iar pentru un corp de invidiat, fără pic de celulită, folosește creme anticelulitice, cu efect termic. Vei vedea că pielea capătă un nou aspect după câteva aplicări. Cel mai important sfat rămâne însă să te bucuri de viață, de familia și de prietenii tăi. Atunci când ești fericită, te simți bine în pielea ta, iar acest lucru îți oferă strălucirea pe care toți o vor observa.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK