Chiar dacă zăpada și gerul au sosit mai repede decât ne așteptam, sperăm că nu te-au luat prin surpindere și ai reușit să îți faci upgrade-ul garderobei cu outfituri călduroase, dar stylish. daucy aussi!

Pentru că sigur știi deja ce este IN&OUT of fashion în această iarnă, nu îți prezentăm trendurile, ci îți oferim câteva trucuri care îți vor da un boost de energie și te vor face să arăți incredibil și în sezonul rece.

Mizează pe vitamine

Temperaturile scăzute te fac mai sensibilă și îți influențează nivelul de energie, iar pentru a trece cu bine peste iarnă, trebuie să combați oboseala și frigul. O metodă bună pemntru a avea mai multă energie este să consumi alimente bogate în vitamine, mai ales C și D. Vitamina C îți stimulează sistemul imunitar, ferindu-te de răceală, și te ajută să fii energică. Include în dieta ta zilnică alimente bogate în vitamina C: fructe roșii, citrice, kiwi, struguri, mango, ananas, ardei gras, roșii, spanac, broccoli și morcovi. Vitamina D este esențială pentru sănătatea sistemului osos și o găsești mai ales în ouă, pește gras, lactate și ciuperci.

Nu evita carbohidrații – foto soia și quinoa din gama Superfoods de la daucy

Iarna corpul nostru are nevoie de alimente mai consistente pentru că o mare parte din ceea ce mâncăm este destinată încălzirii organismului. Consumă cereale integrale la micul dejun și alte alimente bogate în carbohidrați la masa de prânz și cină. Spre exemplu, poți pregăti un prânz rapid și delicios cu boabe de soia și legume proaspete, iar pentru cină poți prepara o salată cu quinoa. Atât soia, cât și quinoa sunt bogate în minerale și au un conținut ridicat de carbohidrați, iar numărul lor de kilocalorii este moderat: 146 pentru 100 de grame de quinoa și doar 134 pentru 100 de grame de soia. În plus, nici nu trebuie să îți faci griji pentru procurarea lor, pentru că le găsești pe ambele în gama Superfoods de la daucy. Ele sunt pregătite la aburi (prin tehnologia Al Vapore), nu au lichid de scurs, sunt crocante și numai bune pentru salate.

Hidratează-te suficient

Și iarna este important să bei multe lichide pentru că afară este frig, iar căldura artificială din interior usucă aerul ambiental. Așa că te deshidratezi fără să îți dai seama. Pentru a evita asta, începe masa de prânz cu o supă caldă și bea ceai atât dimineața, cât și seara.

Alege gustările inteligente – foto grâu spelta din gama Superfoods de la daucy

Dacă ai mâncat puțin la micul dejun, iar ora prânzului este încă departe, ai nevoie de o gustare care să îți potolească foamea și să îți dea energie. Un iaurt simplu degresat, amestecat cu două linguri de grâu spelta din gama Superfoods de la daucy, este exact gustarea de care ai nevoie. Dacă ți-e poftă de ceva dulce, îi poți pune o linguriță de miere de albine și gata desertul!

Nu renunța la sport

Nivelul de energie nu scade doar din cauza lipsei de odihnă, ci și atunci când nu este utilizat corespunzător. Dacă te odihnești și dormi bine, îți vei crește nivelul de energie, dar nu este o idee deloc bună să fii inactivă pentru a-l păstra. Lipsa de mișcare nu face decât să crească senzația de oboseală. Cea mai bună soluție pentru a-ți crește nivelul de energie este să rămâi activă și iarna, fie că este vorba de o plimbare de 30 de minute, o sesiune de shopping sau o oră de exerciții cardio.

Gama Superfoods este noutatea anului de la daucy și include trei super-alimente: quinoa, grâu spelta și soia boabe. Prepararea la aburi, prin tehnologia Al Vapore, asigură păstrarea optimă a calităților nutritive, dar și a gustului și a texturii. Produsele din gama Superfoods sunt hrănitoare, au o cantitate crescută de proteine și nu conțin zahăr adăugat, aditivi sau conservanți.

