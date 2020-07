Urmează filosofia less is more' și descoperă aceste 5 obiecte esențiale, de care ai nevoie atunci când în familia ta apare un bebeluș.

Cărucior

Da, căruciorul este nelipsit. Important este să investești într-un cărucior care să fie potrivit încă de la naștere, ușor de manevrat, ușor de pliat și foarte rezistent.

BABYZEN YOYO este alegerea perfectă: te scutește de achiziționarea unui alt cărucior în momentul în care pleci în prima vacanță în noua formulă, este acceptat ca bagaj de mână în avion, încape și în cel mai mic portbagaj de mașină, nu necesită spațiu mare de depozitare în casă si îl poți plia sau desface cu o singură mână. Îl găsești pe site-ul mottom.ro, disponibil în 9 culori superbe.

P.S. cântărește doar 6.4kg!

Babynest

Babynest-ul este acel cuib perfect pentru un nou-născut. Este spațiul cel mai sigur pentru somnul bebelușului, perfect în tranziția de la dormitul în pântecele mamei la propriul pătuț. Cuiburile din selecția noastră, de la Cam Cam Copenhagen, pe care le gasesti la magazinul Mottom, sunt de o calitate ireproșabilă: din bumbac organic certificat GOTS, cu umplutură organică, placaj de lemn pe spate pentru a fi ferme indiferent de suprafața pe care sunt puse, și cu dimensiuni generoase, potrivite nu doar pentru primele luni de viață ale bebelușului tău.

Indiferent dacă vei opta pentru co-sleeping, sau pentru somnul într-un pătuț separat, babynest-ul este de un real ajutor: îi oferă copilului confort și un spațiu sigur, iar mamei îi oferă liniștea de care are nevoie, știind că bebelușul doarme în siguranță.

Biberon din silicon medical

Alăptarea la sân este o parte foarte importantă din creșterea și dezvoltarea unui bebeluș, însă majoritatea mamelor au nevoie să se poată baza și pe o modalitate alternativă de hrănire. Biberoanele frațuzești Elhee sunt din silicon medical integral, gândite astfel încât laptele să nu intre în contact cu plasticul și să ofere cea mai sănătoasă modalitate de hrănire.

Biberoanele Elhee au o formă foarte ușor de ținut în mână de bebeluși, sunt moi, nu se sparg și nu fac zgomot atunci când sunt scăpate pe jos.

Centru de activități

Chiar din primele luni de viață, bebelușul devine curios și are nevoie de joacă și de stimulare pentru a se dezvolta. Un centru de activități, ca cel de la Plan Toys, poate fi un prieten bun, de la primele luni de viață până când este pregătit să se ridice în picioare.

Sac de dormit

Toți copiii au nevoie de rutină. Rutina de somn este extrem de importantă pentru ca ei să nu ajungă extrem de obosiți și pentru a putea adormi ușor. Pe lângă un zgomot de fundal liniștitor, o lumină difuză și o băiță, sacul de dormit ajută bebelușul să știe ca a venit vremea să se odihnească. În plus, mama se asigură că cel mic nu va dormi neacoperit în timpul nopții.

Sacii de dormit de la Nobodinoz sunt din bumbac organic, disponibili pentru sezonul de vară/toamnă sau pentru cel de iarnă, și se găsesc în numeroase dimensiuni.

Toate obiectele prezentate sunt disponibile pe site-ul mottom.ro sau în Showroom-ul din Lascăr Catargiu nr 9, aproape de Piața Romană. Selecția de produse Mottom are în spate filozofia unor părinți cu doi copii, care au învățat pe pielea lor că important nu este să cumperi foarte multe lucruri, ci să faci alegerile utile și durabile.

