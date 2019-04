(P) INTERSPORT lansează manifestul #WOMANISM și plasează pe podium toate femeile, „sportivele” vieții moderne, printr-o nouă filozofie de empowerment

La conferința de presă susținută la Sensio Living, INTERSPORT a prezentat invitaților noua filozofie, #WOMANISM by INTERSPORT, prin care se apropie de femeia modernă – „gimnasta' vieții de zi cu zi – și dezvoltă noi abordări pentru a o inspira în toate rolurile acesteia.

Obiectivul INTERSPORT este ca #WOMANISM să fie punctul de referință al fiecărei femei, cu ajutorul căruia să redevină stăpâna propriei vieți și să cucerească tot ce îi aparține, de drept. Cei 6 piloni principali, care stau la baza conceptului campaniei INTERSPORT #WOMANISM, sunt reflectați de 6 tipologii de femei, cu poveștile lor personale: Own Your Health – Adela Popescu, actriță, prezentatoare TV, cântăreață, mamă de 2 băieți, Alexandru și Andrei, mândră și iubitoare soție, Own Your Confidence – Dana Rogoz, actriță, fashion blogger, mamă, Own Your Choices – categorie reprezentată de Deea Codrea – fashion blogger, Own Your Style, de către Anca Ciota, prezentatoare TV, Own Your Time – Anca Sînă Serea, o mamă voioasă de 5 copii, blogger, vlogger, prezentatoare TV, Own Your Body – Larisa Iordache, gimnastă română, medaliată olimpică, mondială și europeană.

womanism.intersport.ro

Volumul de muncă al femeilor și provocările aferente cresc direct proporțional cu rolurile din ce în ce mai diverse pe care acestea trebuie să le adopte! INTERSPORT crede în puterea remarcabilă a fiecărei femei, de aceea lansează platforma digitală, womanism.intersport.ro. Prin această campanie, INTERSPORT stă alături de ele și le încurajează la fiecare pas pentru a recâștiga încredere în propriile forțe și abilități, pentru a fi libere să-și definească corpul, stilul, alegerile, timpul, sănătatea, încrederea în sine și, în cele din urmă, întreaga viață.

Vezi manifestul WOMANISM by INTERSPORT aici:

INTERSPORT #womanism: cele 6 categorii

INTERSPORT traduce conceptul și sensul filozofiei sale prin identificarea a 6 piloni diferiți care reprezintă principalele domenii pe care femeile le domină: Own Your Time (Acordă-ți timp), Own Your Choices (Asumă-ți alegerile), Own Your Style (Asumă-ți stilul), Own Your Confidence (Ai încredere în tine), Own Your Health (Ai grijă de tine), Own Your Body (Asumă-ți corpul).

INTERSPORT a ales pentru fiecare categorie o femeie, o personalitate distinctă care să reprezinte trăsăturile definitorii ale domeniului, a cărei poveste unică este detaliată pe womanism.intersport.ro. Publicul este invitat să le descopere pe cele 6 femei, 6 „sportive ale vieții cotidiene”, 6 povești inspiraționale:

Own Your Health – Adela Popescu vorbește despre cât este de important să ai lângă tine oamenii potriviți, care să știe exact ce buton să apese pentru a te ajuta să îți redobândești sănătatea fizică și mentală;

Own Your Confidence – Dana Rogoz scoate în evidență importanța susținerii femeilor de către femei și o prezintă pe cea care o inspiră pe ea să ia atitudine;

Own Your Time – Anca Sînă Serea vorbește despre cât de multă disciplină este nevoie pentru a ieși câștigătoare în cursa cu timpul și admite că este normal să te oprești și să îți dedici timp și pentru tine în mijlocul tuturor activităților pe care trebuie să le faci pentru ceilalți;

Own Your Choices – Deea Codrea descrie modul în care alegerile dificile, dar inspirate, au ajutat-o să ajungă unde este acum: și-a asumat riscuri și a învățat să își asculte instinctul, nu părerile celorlalți;

Own Your Style – Anca Ciota vorbește despre cât este de important să te simți bine în propriul corp. A realizat că odată ce te accepți pe tine, cea din oglindă, atunci orice porți va arăta bine.

Own Your Body – Larisa Iordache , gimnasta cu rezultate extraordinare își spune povestea și demonstrează că voința și cunoașterea propriului corp chiar poate muta munți și schimba destine.

(Mai multe detalii despre poveștile celor 6 personalități care reprezintă categoriile principale ale campaniei, pot fi găsite pe womanism.intersport.ro și pe https://bit.ly/2uPCGuO)

„Această nouă abordare INTERSPORT bazată pe o campanie digitală puternică, prin platforma #womanism, scoate în evidență adevăratele povești ale femeilor inspiraționale. Acesteau stau mărturie tuturor femeilor care încearcă să echilibeze roluri multiple, să câștige lupta permanentă dintre rațiune și inimă, să gândească și să acționeze fără limite, să își transforme visurile în realitate, să își descoperele punctele forte și nu slăbiciunile, să facă alegeri, nu compromisuri. INTERSPORT #WOMANISM este „Punctul de alimentare' în maratonul zilnic al femeilor de pretutindeni. Asumați-vă stilul, asumați-vă alegerile și sănătatea, aveți încredere, acordați-vă timp. Aceasta este filozofia pe care INTERSPORT o transmite', a declarat Valentin Cristescu, Director de Marketing INTERSPORT România.

–Sfârșit—

Pentru mai multe informații, accesați website-ul: womanism.intersport.ro

Despre INTERSPORT:

INTERSPORT România este o companie membră a Grupului Fourlis, care are 14 magazine în Grecia, Cipru, Bulgaria, Turcia și România. La nivel mondial, INTERSPORT Internațional deţine poziţia de lider pe piaţa de retail de articole şi echipamente sportive, fiind prezent în 45 de țări, cu o rețea de 5.400 magazine. Misiunea INTERSPORT este aceea de a se asigura că oamenii se bucură de beneficiile sportului în viața de zi cu zi, profitând de buna dispoziție și distracția pe care practicarea unui sport le generează. În contextul acestei filozofii, ne propunem să inspirăm fiecare vizitator, să susținem pasiunea și entuziasmul pentru sport și să-l ajutăm să aleagă echipamentul care îi va oferi cea mai mare plăcere în ceea ce face.

Urmăriți INTERSPORT România:

Facebook, Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK