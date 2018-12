Atunci cand te lupti cu o infectie bacteriana, antibioticele sunt medicamentele care ucid agentii patogeni si care opresc inmultirea lor. Totusi, este esential sa stii ca administrarea de antibiotice trebuie intotdeauna recomandata si supravegheata de catre medic, pentru ca auto-medicatia este responsabila de un fenomen care a luat amploare in ultimii ani, si anume cresterea rezistentei la antibiotice.

Chiar si atunci cand medicul stabileste o schema de tratament cu antibiotice, e bine sa te informezi cu privire la efectele adverse ale acestora. In continuare, vom vorbi despre trei efecte adverse ale antibioticelor care pot provoca neplaceri femeilor, si cum pot fi gestionate acestea in timpul tratamentului.

1. Candidoza

Candidoza, o infectie fungica care poate fi localizata la nivelul vaginului sau al cavitatii bucale, este un efect advers foarte frecvent al antibioticelor. Aceste medicamente, in special cele cu spectru larg, distrug toate bacteriile din organism, inclusiv pe cele bune. Prin urmare, se produce dezechilibrarea florei microbiene si proliferarea ciupercii Candida albicans.

Candidoza vaginala este insotita de simptome precum:

mancarimi;

modificarea culorii, mirosului, si a consistentei secretiei vaginale;

disconfort in timpul urinarii si al contactului sexual;

inflamarea labiilor si a vulvei;

senzatie de usturime si arsura.

Candidoza bucala prezinta urmatoarele simptome:

senzatie deranjanta de arsura la nivelul cavitatii bucale si a gatului;

gust neplacut in gura;

pete albe localizate pe mucoasa gurii si pe limba;

dificultate de a gusta alimentele.

Pentru mai multe detalii despre candidoza si legatura sa cu tratamentul prelungit cu antibiotice, vezi aici prospectul Zinnat, un antibiotic prescris frecvent pentru diferite infectii bacteriene. Pentru prevenirea candidozei poti lua probiotice pe toata durata tratamentului, acestea ajutând la restabilirea echilibrului florei vaginale.

2. Scaderea eficientei pastilelor contraceptive

Unele antibiotice pot reduce sau chiar anula efectul pasilelor contraceptive. Substantele care pot interactiona cu pilulele contraceptive sunt Rifampicina si intr-o mai mica masura Penicilina, Amoxicilina, Ampicilina, Sulfametoxazol (trimetoprim), Tetraciclina, Minociclina, Metronidazol si Nitrofurantoin. De regula, aceste antibiotice sunt prescrise pentru tratarea si ameliorarea unor afectiuni rare, precum tuberculoza sau meningita.

In cele mai multe cazuri, antibioticele recomandate pentru afectiunile bacteriene mai des intalnite nu interactioneaza cu anticonceptionalele. Chiar si asa, este de preferat sa discuti cu medicul tau despre aceasta posibilitate, sau sa folosesti o a doua metoda contraceptiva pana cand termini tratamentul cu antibiotice.

3. Posibilitatea trecerii unor cantitati mici de substanta in laptele matern

Chiar daca o cantitate mica de substanta trece in laptele matern, antibioticele prescrise in timpul alaptarii par a fi sigure atat pentru mama, cat si pentru bebelus. In orice caz, trecerea acestora in laptele matern prezinta un risc minor de alergii si probleme de tranzit intestinal la sugar. De aceea, este bine sa discuti cu medicul tau si sa ii asculti indicatiile cu privire la cantitatea de medicamente pe care trebuie sa o iei si la durata tratamentului. Exista si antibiotice cu adevarat periculoase pentru mamele care alapteaza (precum Cloramfenicol), insa acestea nu sunt niciodata prescrise de catre medici pacientelor in perioada de alaptare. Pericolul apare, insa, daca mama decide sa se trateze empiric, folosind antibiotice la intamplare.

Antibioticele sunt o descoperire care a salvat, pana in prezent, sute de milioane de vieti, insa acestea nu trebuie consumate niciodata in absenta unui diagnostic pus de medic, bazat pe analize. Daca se respecta conditia de mai sus si daca tratamentul recomandat de medic se urmeaza intocmai, informandu-l atunci cand apar diverse reactii sau cand simptomele persista chiar si dupa mai multe zile, efectele adverse nu pun viata in pericol si pot fi gestionate destul de usor.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK