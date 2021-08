NOMAD, petrecerea post apocaliptică

NOMAD își face debutul în aceasta vară cu o serie de partyuri de muzică electronică, în orașe din tară, cu trei evenimente programate pentru august și septembrie la București, Mamaia/ Constanța și Iași. Petrecerile au în spate un scenariu post-apocaliptic (care nu este departe de realitate), cu artiști de muzică electronică, decor custom-made și dansatori costumați care vor anima atmosfera.

Primul eveniment din seria NOMAD va avea loc pe 28 august, la București, la Combinatul Fondului Plastic (Băiculești 29). Lineupul îi va include pe Palms Trax (unul dintre cei mai apreciați DJ la festivalul Dekmantel, gazda emisiunii radioului NTS „Cooking with Palms Trax”, rezident al clubului virtual GTA și rezident al multor alte cluburi din Europa), Man Power (house, techno, Italo, disco, post-punk, new wave și nu numai, fondator al casei de discuri Me Me Me), Mehmet Aslan (gazda emisiunii radio „Music for Books”, cu înclinații către imnuri folk tradiționale îmbinate impecabil cu muzica electronica modernă) și Eddie Lanzat (rezident Club Control, cu piese lansate sub labeluri precum Dogs & Vultures, Nein Records and Emerald și Doreen Recordings).

Următoarele două evenimente din seria NOMAD vor avea loc la Mamaia/ Constanța (vineri, 3 septembrie) și Iași (vineri, 17 septembrie), mai multe detalii incluzând lineup, locații și bilete vor fi anunțate în curând.

Program București, sâmbătă, 28 august: 16:00 – 02:00

Eveniment 18+

BILETE:

Biletele pentru partyul NOMAD de la București pot fi achiziționate de pe IaBilet (https://www.iabilet.ro/bilete-nomad-the-post-apocalyptic-rave-66689/), la prețul de 75 lei. Prețul biletelor la intrare va fi de 90 lei.

REGULAMENT DE ACCES:

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale la momentul desfășurării evenimentului.

Participanții la eveniment trebuie să dețină un bilet de intrare valid pentru a li se permite accesul în incinta evenimentului. Un bilet conferă acces pentru o singură persoană.

Cu scopul de a asigura sănătatea și siguranța participanților, a staffului și a artiștilor, seria de evenimente NOMAD va avea loc în aer liber și cu respectarea măsurilor legale locale impuse de autorități la data desfășurării evenimentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a impune oricare sau toate dintre măsurile următoare pentru participanți: prezentarea dovezii vaccinării și/ sau dovezii testării și/ sau dovezii prezenței anticorpilor pentru SARS-CoV2, păstrarea distanței sociale față de alți participanți, minimizarea aglomerării de oameni prin acceptarea sosirii la locație la orele comunicate și purtarea măștii în spațiile comune (bar, toalete etc.).

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentelor. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea platformelor social media NOMAD, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere, înainte de participarea la eveniment.

