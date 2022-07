MODIVO pentru ocazii speciale

Rochie sau costum? Minimalism sau maximalism? Model excentric sau material monocrom? Atunci când alegi o ținută pentru ocazii speciale, există dileme care fac din decizia ta o provocare. Atunci când cauți ținuta perfectă pentru marea ta ieșire în oraș, merită să explorezi toate opțiunile și să verifici gama largă disponibilă pe MODIVO. La o singură adresă vei găsi tot ce ai nevoie pentru a crea ținuta perfectă.

Less is more

Dacă ești un fan al minimalismului, probabil că ești în căutarea unor croieli și a unor ținute simple. Cu toate acestea, pentru astfel de stilizări, merită să optezi pentru o culoare puternică, conform principiului Dopamine Dressing – un costum pastel Rage Age sau o rochie neon Simple nu numai că te vor face să ieși în evidență din mulțime, dar îți vor garanta și energie. O croială minimalistă capătă o dimensiune suplimentară dacă o accentuezi cu culori îndrăznețe. Dacă îți place să experimentezi, optează pentru color blocking, adică combină culori contrastante în aceeași ținută – totul este permis.

Buline și dungi

Dacă îți atrag privirea tot felul de modele atunci când ești în căutarea ținutei perfecte, vei găsi o mulțime de imprimeuri pe modivo.ro! Modelele geometrice pe rochii și țesăturile îmbogățite cu motive florale nu numai că arată grozav la nunți și la alte ocazii, dar, de asemenea, cu o potrivire corectă, acestea pot masca micile defecte ale siluetei și îi pot sublinia atuurile. Rochia Twinset, cu decolteu în V și model oriental, subțiază silueta și o face să pară ușoară, în timp ce motivul organic din rochia Dixie oferă lejeritate și subtilitate – perfectă pentru o petrecere în grădină cu sandale suple. Motivele geometrice au fost stăpânite la perfecție de Marella, unde vei găsi creații în dungi multicolore și imprimeuri hipnotizante.

Detaliile contează

Atunci când alegi o rochie sau un costum, nu doar croiala este importantă, ci și detaliile, care pot schimba caracterul ținutei cu o simplă atingere. În ultimele sezoane, pe podiumurile celor mai mari designeri s-a manifestat o tendință de a combina materiale și texturi pentru a da profunzime și structură unui look care altfel nu ar fi evident. Rochia stratificată Patrizia Pepe nu este doar o alegere pentru femeile curajoase – combinația dintre o croială clasică și un strat transparent suplimentar subțiază silueta și oferă un plus de sex-appeal. Când vine vorba de detalii, materialele lucioase sunt demne de remarcat. Combinația dintre o croială clasică și un material strălucitor, în cazul rochiei de cocktail Rinascimento, este alegerea perfectă pentru o ieșire în oraș. Sclipiciul poate apărea și ca accesoriu, ca în cazul rochiei Liu Jo cu lanț decorativ. Fiecare detaliu contează, motiv pentru care vei găsi o mulțime de fundițe, aplicații și volane printre propunerile de creații pentru ocazii speciale. Nu-ți fie teamă să experimentezi și să te exprimi, chiar și la o petrecere în familie.

Pe MODIVO, pe lângă ținutele unice, vei găsi, de asemenea, o gamă largă de pantofi, genți și bijuterii pentru a-ți completa ținuta și a te asigura că ești gata să ieși în oraș și să-i impresionezi pe toți cu outfitul tău. Lasă-te inspirat de sugestiile noastre și găsește-ți stilul pe modivo.ro.

modivo.ro

@modivo_ro

#MODIVORO