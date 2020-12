MeTime cu Alina Pușcaș: Câte activități reușește să bifeze în cele 30 de minute în care bateria telefonului ei se încarcă complet?

Dar nu și atunci când au în mână vârful de gamă HUAWEI Mate 40 Pro – a cărui baterie se încarcă complet în nici mai mult, nici mai puțin de… 30 de minute. Da, ai citit bine. 30 de minute și te poți bucura, din nou, la intensitate maximă, de toate funcțiile preferate ale telefonului tău.

Alina Pușcaș, posesoare a telefonului Huawei și iubitoare de tehnologie, a acceptat provocarea de a împărtăși cu comunitatea ei online cum arată conceptul de MeTime pentru ea. Mai exact, care sunt activitățile pe care reușește să le bifeze în cele 30 de minute în care HUAWEI Mate40 Pro își reia energia pentru o zi de utilizare. Ce-i drept, în jumătate de oră nu poți bifa la fel de multe lucruri câte ai reuși în cazul unui alt telefon, a cărui baterie se încarcă în câteva ore. Însă, așa cum știm, Alina este o persoană activă și eficientă, și ne-a surprins cu mai multe activități decât ne-am imaginat.

Pentru Alina, provocarea MeTime începe cu o sesiune rapidă de make-up. Chiar ea punctează faptul că întregul proces nu durează mai mult de 10 minute. Până când machiajul este gata, bateria urcă deja peste 60%. Încă 40 de procente stau să completeze bateria, iar Alina se așază în fața laptop-ului, citește câteva mail-uri și își ia notițe pentru activitățile pe care trebuie să le bifeze în timpul zilei. Urmează apoi o sesiune rapidă de citit și bateria telefonului este deja completă. Alina este apoi pregătită să își reia smartphone-ul în mână și să își continue ziua la viteză maximă. HUAWEI Mate 40 Pro se dovedește a fi un amic inteligent, mereu gata de acțiune și ideal pentru un stil de viață on the go.

Bateria de mare capacitate cu care este echipat HUAWEI Mate40 Pro, de 4400 mAh, alături de tehnologia HUAWEI SuperCharge10 66 W îmbunătățită și de tehnologia HUAWEI SuperCharge 50 W fără fir, fac ca bateria descărcată să rămână de domeniul trecutului. Cu noul smartphone la îndemână, notificările de baterie slabă nu îți voi mai da bătăi de cap, pentru că ai siguranța că, în doar 30 de minute, capacitatea bateriei va fi de 100%.

În plus, HUAWEI Mate 40 Pro îmbină designul emblematic, tehnologia inovatoare și precizia. Designul fără compromisuri al ecranului HUAWEI 88° Horizon oferă un afișaj captivant într-un pachet compact. HUAWEI Mate 40 Pro vine cu un decupaj mai mic pentru camera frontală ce dispune de tehnologie 3D Face Unlock, o cameră selfie cu unghi ultra-larg și un senzor de gesturi extrem de precis.

Pentru a vedea cum arată momentul MeTime din viața Alinei Pușcaș, aruncă o privire peste video-ul publicat de ea pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/p/CInKfwYpyfX/. Tu ce ai face în cele 30 de minute în care amicul tău inteligent și-ar lua energia necesară pentru o nouă serie de provocări? Ce activități ar fi primele de pe listă?