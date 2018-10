Designul fascinează mai mult ca niciodată. Ajuns subiect de filme și seriale cu milioane de fani, importanța și rolul acestuia încep să fie recunoscute și să ia amploare. Dacă ai văzut deja toate filmele și serialele despre design, INSIDE THE MIND OF AN ARCHITECT by GRUNDIG e pentru tine.

Acest documentar scurt prezintă domeniul designului dintr-o perspectivă inedită și într-o manieră relaxată unde povești pline de haz completează sfaturi și principii utile. În rolul principal – arhitectul și designerul de interior Corvin Cristian, cel care a creat printre altele: Pâine și Vin, Brici, Atelierul Mecanic sau Lacrimi și Sfinți.

Acesta te invită în casa, atelierul și mintea sa, pentru a-ți prezenta secretele, sursele de inspirație și principiile designului interior, precum și procesul prin care o idee devine realitate. Alături de Ileana Răducanu, redactor-șef Elle Decoration, Corvin rememorează drumul pe care l-a parcurs, debutul în design și cum a ajuns să fie printre cei mai apreciați profesioniști din domeniu.

Când e realizat cu grijă și pricepere, spune Corvin, designul, fie el de interior sau de produs, are calitatea de a face viața mai ușoară, mai eficientă, mai sustenabilă – atât timp cât principiile fundamentale sunt aplicate.

Tot Corvin ne povestește că Internetul ne-a transformat pe toți în mici designeri de interior. Ceea ce e un lucru bun. Însă tot el, Internetul, a dus la o uniformizare a noțiunii de frumos care în combinație cu industrializarea pieselor de design poate fi și o capcană. Multe case tind acum să devină simple showroom-uri de mobilă sau case de revistă, notele personale fiind din ce în ce mai rare. Sigur ai intrat și tu într-o astfel de casă – frumoasă, dar care nu spunea nimic despre posesorul ei. Îi lipsea povestea.

Locul pe care Corvin îl numește acasă, o mansardă din centrul Bucureștiului, te învață cum să te ferești de această uniformizare. Aici, Corvin și-a folosit toată experiența pentru a crea un spațiu unic, plin de obiecte cu poveste, multe dintre ele reciclate. Sufrageria lui, de exemplu, e o curte interioară unde atunci când nu pune muzică pentru prieteni, își usucă rufele sau se relaxează. Iar masa din bucătărie a jucat într-un film de Hollywood, alături de Steven Seagal. Poveștile nu se termină aici, ele continuă în INSIDE THE MIND.

Până să dai play, pentru a înțelege mai bine de ce GRUNDIG a creat acest documentar, trebuie să privești în trecut. Povestea începe în urmă cu mai bine de 70 ani. Atunci a luat naștere celebrul radio Heizelmann și, odată cu el, filozofia GRUNDIG – aceea că produsele nu trebuie să se ghideze după tendințe, ci după nevoile consumatorilor. Asemenea unui designer de interior bun, după cum spune și Corvin, considerându-se și el mai degrabă un meseriaș care ajută la realizarea viziunii clientului decât un artist care pune manierele personale pe primul loc.

Iar cum să faci din acasă cel mai bun loc e o nevoie universală.

Acest film scurt te poate ajuta să găsești unele dintre răspunsuri.

Pregătește popcornul și dă-i play:



