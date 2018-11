Home Styling Guide by Grundig

Rețetele bune sunt cele care au un ingredient secret. Rețelele savuroase sunt cele care au mai multe. Și chiar dacă adesea termenul e asociat cu arta gastronomică, fiecare domeniu are propriile 'ingrediente secrete'. Trebuie doar să le găsești.

Sunt micile trucuri care te ajută să transformi banalul în excepțional. Ca un strop de sare care transformă desertul în deliciu. Ca o combinație neașteptată de texturi care transformă outfit-ul grăbit de luni dimineață în outfit-ul lunii. Ca un strop de culoare care transformă un spațiu neutru în colțul preferat de acasă. Ca un strop de tehnologie care transformă gătitul în pasiune. Ca un strop de inovație care transformă spălatul rufelor într-un manifesto pentru sustenabilitate.

Totuși, deși de cele mai multe ori sunt ușor de aplicat, ele pot fi destul de greu de aflat. Dacă ești pasionat de design, Inside the Mind of an Architect e unul dintre locurile unde poți să găsești mai multe astfel de 'ingrediente'.

Din Inside the Mind of an Architect aflăm, de exemplu, ca designul reușit e cel care spune o poveste în timp ce respectă principiile de bază. În rolul principal – arhitectul și designerul de interior Corvin Cristian, cel care a creat printre altele: Pâine și Vin, Brici, Atelierul Mecanic sau Lacrimi și Sfinți, te ajută să înțelegi cum poți să descifrezi sau să scrii povestea unui spațiu.

Cât despre principii, Home Styling Guide e locul unde trebuie să le cauți.

Ce e Home Styling Guide ? Un scurt ghid video despre design cu Ileana Răducanu, redactor șef Elle Decoration, și Corvin Cristian. Un prim pas în lumea designului interior, livrat sub forma a 12 episoade ușor de văzut, înțeles, dar mai ales aplicat, acolo unde contează cel mai mult: la tine acasă.

Află primele lucruri pe care trebuie să le știi atunci când decorezi un spațiu mic sau mare. Descoperă unde se ascunde paleta perfectă de culori pentru acasă sau află cum să alegi un stil care să ți se potrivească atât ție, cât și spațiului pe care vrei să îl decorezi.

Și cum 'ingredientele secrete' nu trebuie de fapt să rămână un secret, atunci când faci turul casei pentru musafirii tăi împărtășește-le și lor tot ceea ce ai aflat. Sau de unde. Până la următoarea vizită, dă play și vezi cum poți să faci din acasă cel mai bun loc în care poți fi:



