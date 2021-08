Ghete ușoare de toamnă – pe care să le cumpărați?

Sunt femei care fac o adevărată obsesie pentru ghete așa încât ajung să le poarte până când deja începe să se încălzească afară. Altele, oricât de mult ar căuta, nu reușesc să găsească acele ghete damă în care să se simtă confortabil, feminine și rafinate.

Ce ghete damă sunt în tendințe în acest sezon?

Toamna 2021 vine cu un aer proaspăt și o nouă abordare în ceea ce privește modele de ghete damă în tendințe. Dacă în sezoanele trecute erau la modă cizmele peste genunchi care puteau fi purtate doar cu rochii și fuste minuscule, de această dată vom asista la o reîntoarce a modei în perioada în care încălțările pentru sezonul rece lăsau să se vadă piciorul aproape în totalitate, iar focusul va cădea pe formă și design. Și un alt aspect important pe care femeile îl vor regăsi în tendințele acestei toamne are legătură cu calitatea materialelor folosite: ghetele chic din piele naturală de calitate superioară sunt un must have al acestui sezon. Iată cu ce modele de ghete vei face senzație în toamna 2021. Botinele cu toc gros

Chiar dacă tendințele acestui sezon pun accent pe detalii, acestea nu vor fi nici de departe extrem de delicate sau discrete. Dimpotrivă! Toamna aceasta va trebui să îți întregești colecția de încălțări cu cel puțin un model de botine cu toc gros. Puterea nemăsurată a femeii care trăiește în inima unei metropole, acolo unde își construiește idealurile și își îndeplinește visurile, va fi accentuată în acest sezon și prin intermediul unui astfel de model. Cu ce să porți o pereche de botine din piele cu toc gros: cu texturi luxuriante, cu piese supradimensionate, cu lungimi și forme suprapuse. Go big, or go home pare să fie deviza acestui sezon în care încălțămintea cu multă personalitate se va impune din plin.

Ghetele cowboy

Ghetele cowboy pot face parte doar din una dintre cele două categorii: le urăști sau le adori, până când ajungi să faci o adevărată obsesie pentru ele. Mai degrabă cea de-a două variantă, dacă stăm să judecăm după numărul mare de femei care se dau în vânt după acest stil de botine.

De la tradiționalele botine din piele neagră la cele în culori metalizate, botinele inspirate din vestimentația de cowboy din Vestul Sălbatic își vor face loc în tot mai multe garderobe și vor fi integrate în ținute de toate felurile. Ghetele cowboy pot fi asortate atât cu jeans, cât și cu piese vestimentare mult mai casual, cum ar fi rochiile din mătase naturală sau fustele maxi asimetrice. Doar cerul este limita când vine vorba de adăugat creativitate într-o ținută inspirată.

Ghetele combat

Ghetele combat, acele modele cu talpă groasă și design voluminos, revin în tendințe sezonul acesta. Dar nu pentru a le folosi atunci când ai de mers pe un drum plin cu noroi. Culorile puternice în care regăsim astăzi ghetele combat atât de populare în anii 90 nu fac decât să ne reamintească faptul că și iarna poți avea o ținută care creează maximum de impact, atunci când ieși din casă.

Dacă îţi doreşti să afli care sunt cele mai noi tendinţe, nu ezita să intri pe CCC. Fie că mergi în magazinul preferat sau faci o analiză online, descoperi cele mai noi modele de ghete. Ai branduri consacrate, prețuri imbatabile dar şi numeroase idei de stil.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro