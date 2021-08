Galaxy Watch4 și Galaxy Watch4 Classic: Redefinirea experienței Smartwatch

București, România – 11 august 2021 – Samsung Electronics Co., Ltd. a anunțat astăzi Galaxy Watch4 și Galaxy Watch4 Classic – marcând o nouă eră pentru inovația smartwatch-ului. Acestea sunt primele ceasuri inteligente care prezintă noul Wear OS™ Powered by Samsung, construit împreună cu Google™, fiind echipate cu One UI Watch, cea mai intuitivă interfață de utilizare a Samsung de până acum. Seria Galaxy Watch4 este susținută de performanțe hardware avansate și oferă o experiență de utilizare mai simplă și mai conectată ca niciodată. Aceste noi dispozitive au fost complet reproiectate pentru a le oferi utilizatorilor cele mai bune instrumente în a-și gestiona starea de bine.

„Am văzut o creștere incredibilă pentru seria Galaxy Watch, pe măsură ce utilizatorii au descoperit beneficiile și confortul portabilelor pentru sănătate. Înțelegem că drumul către un stil de viață sănătos este diferit pentru fiecare dintre noi, așa că am construit o suită de funcții de sănătate și wellness pentru a le oferi oamenilor o înțelegere mai detaliată și mai utilă a stării lor de sănătate în general', a declarat Dr. TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics.

Cea mai avansată suită de funcții de sănătate și wellness de la Samsung

Galaxy Watch4 este echipat cu senzorul revoluționar Samsung BioActive, care se mândrește cu un design mai mic și mai compact, care nu influențează precizia măsurătorilor. Acest nou senzor 3-în-1 folosește un singur cip pentru a rula cu precizie trei senzori puternici de sănătate – ritm cardiac optic, conducerea electrică a inimii și analiză de impedanță bioelectrică – astfel încât utilizatorii să-și poată monitoriza tensiunea arterială, detecta bătăile neregulate ale inimii AFib, măsura nivelul oxigenului din sânge și, pentru prima dată, să-și poată calcula propria compoziție a corpului lor. Noul nostru instrument de măsurare a compoziției corporale le oferă utilizatorilor o înțelegere mai profundă a stării generale de sănătate și fitness, cu măsurători cheie, precum masa musculară scheletică, rata metabolică bazală, procentul de apă și grăsime corporală. Acum, aceștia își pot verifica cu ușurință compoziția corpului de la încheietura mâinii cu doar două degete. În aproximativ 15 secunde, senzorul ceasului va capta 2.400 de date.

Aceste ceasuri inteligente sunt dotate cu o serie de funcții de wellness atât pentru monitorizarea activităților zilnice, cât și pentru menținerea stării de motivație necesară. Utilizatorii pot alege dintr-o gamă largă de antrenamente ghidate, se pot bucura de Provocări de Grup cu prietenii și familia sau își pot configura o sală de gimnastică acasă conectând Galaxy Watch4 la televizorul lor Smart Samsung compatibil. În acest mod, numărul de calorii și valorile cardiace apar pe ecran, iar monitorizarea este mult mai simplă. Iar atunci când utilizatorii își doresc să se odihnească, seria Galaxy Watch4 le oferă cea mai completă imagine de până acum a tiparelor de somn, cu detalii mai mari decât înainte. Astfel, utilizatorii își pot detecta sunetele de sforăit din timpul somnului, spre exemplu, cu ajutorul unui smartphone compatibil, în timp ce smartwatch-ul le măsoară nivelul de oxigen din sânge atunci când dorm. Împreună cu scorurile avansate de somn, Galaxy Watch4 poate ajuta în obținerea mai multor informații despre tiparele personale de somn pentru o odihnă mai bună.

Experiența mobilă supremă, cu un sistem de operare One UI Watch și Wear Powered by Samsung

Simplitatea, ușurința și eficiența reprezintă elementele distinctive ale platformei de smartwatch Galaxy – iar cu noul ceas echipat cu One UI Samsung și Wear OS Powered by Samsung, smartwatch-ul și experiența Galaxy sunt acum și mai perfecte. Cu One UI Watch, aplicațiile compatibile sunt instalate automat pe ceas atunci când sunt descărcate pe telefon, iar setările importante – precum cele care nu permit deranjul în anumite ore și blocarea apelurilor – sunt sincronizate instantaneu. Funcția Auto Switch se asigură de comutarea sunetului prin intermediul căștilor între telefon și ceas, în funcție de utilizare. De asemenea, utilizatorii își pot controla fără efort experiența mobilă cu ajutorul comenzilor vocale gestionate de Bixby, a ramei rotative, dar și a gesturilor. Aceștia își pot muta antebrațul în sus și în jos de două ori pentru a primi apeluri și roti încheietura mâinii de două ori pentru a le respinge – sau pentru a respinge notificările și alarmele.

Seria Galaxy Watch4 este, de asemenea, prima generație de ceasuri inteligente care prezintă Wear OS Powered by Samsung – o nouă platformă care ridică la cote maxime fiecare aspect al experienței smartwatch. Construită de Samsung și Google, această platformă de ultimă generație le permite utilizatorilor să pătrundă într-un ecosistem în continuă dezvoltare, chiar de la încheietura mâinii – cu aplicații Google populare, precum Maps, și cu îndrăgitele servicii Galaxy, precum Samsung Pay, SmartThings și Bixby. Noua platformă include, de asemenea, suport pentru aplicații de la terți, precum adidas Running, Calm, Strava și Spotify disponibile pe Google Play. Împreună cu hardware-ul Samsung avansat și cu interfața de utilizare chiar mai intuitivă, aceștia se pot bucura de experiențe integrate, ușoare și convenabile, cu Galaxy Watch4. De exemplu, busola Samsung încorporată îmbunătățită funcționează în tandem cu Google Maps pentru a facilita explorarea unei zone noi.

Performanțe puternice direct la încheietura mâinii

Această experiență incredibilă este susținută de upgrade-uri hardware serioase, precum un procesor îmbunătățit, afișaje mai bogate și o memorie extinsă. Seria Galaxy Watch4 se mândrește cu primul procesor de 5nm de pe un Galaxy Watch – cu un procesor cu 20% mai rapid și cu 50% mai multă memorie RAM și un GPU de 10 ori mai rapid decât generația anterioară. Asta înseamnă că derularea și multitasking-ul pe Seria Galaxy Watch4 sunt neîntrerupte și se realizează fără efort. De asemenea, Samsung a îmbunătățit rezoluția pe ecran, până la 450 x 450 pixeli, astfel încât imaginile sunt mai clare și mai distinctive. Iar cu memoria impresionantă de 16GB, utilizatorii vor avea suficient spațiu de stocare pentru a descărca și înmagazina aplicațiile, muzica și fotografiile preferate – cu încrederea că sunt în siguranță, datorită platformei de securitate Knox de la Samsung.

Conducerea Samsung în tehnologia eSIM le permite utilizatorilor să se bucure de libertatea de a nu sta în permanență lângă telefon, știind că smartwatch-ul lor se va sincroniza automat cu acesta și va compensa lipsa. Samsung știe, de asemenea, că o baterie fiabilă este esențială pentru smartwatch. Acum, utilizatorii se pot bucura de până la 40 de ore de viață a bateriei, mai mult decât suficient pentru a rezista într-o călătorie de camping peste noapte, spre exemplu – chiar dacă ceasul suportă un procesor mai rapid, un afișaj cu rezoluție mai mare, o memorie extinsă și caracteristici de sănătate mai sofisticate. Iar dacă utilizatorii au nevoie de mai multă baterie, 30 de minute de încărcare pot asigura până la 10 ore de baterie.

Preț și disponibilitate

Galaxy Watch4 și Galaxy Watch4 Classic sunt disponibile la precomandă pe anumite piețe începând cu 11 august, disponibilitatea pe piața de retail începând cu 27 august. Ambele ceasuri prezintă un design elegant, iconic, cu carcase mai subțiri față de generațiile anterioare – o varietate de curele și interfețe de ceas personalizabile, astfel încât acestea să se potrivească oricărui stil și tip de personalitate.

Galaxy Watch4 – opțiunea modernă, minimalistă, concepută pentru o utilizare versatilă pe tot parcursul zilei – va veni în două dimensiuni, 40mm și 44mm, începând cu prețul de 1299 RON pentru versiunile Bluetooth și 1599 RON pentru modelele LTE. La lansare, varianta de 40mm va fi disponibilă în negru, argintiu și roz auriu, în timp ce varianta de 44mm va fi în negru, argintiu și un verde sofisticat.

Pentru cei care sunt în căutarea unui design premium, atemporal, Galaxy Watch4 Classic, ceasul Samsung cu cadran rotativ atât de iubit de fani, va porni de la prețul de 1799RON pentru versiunile Bluetooth și de la 2099RON pentru modelele LTE și va fi disponibil în variantele de 42mm și 46mm în negru și argintiu.

O ediție limitată specială Galaxy Watch4 Classic Thom Browne placată cu rodiu va fi disponibilă la sfârșitul lunii septembrie.

Pentru a afla mai multe despre Galaxy Watch4 și Galaxy Watch4 Classic, vă rugăm să accesați:

Galaxy Watch4: www.samsung.com/galaxy-watch4

Galaxy Watch4 Classic: www.samsung.com/galaxy-watch4-classic

Specificațiile modelelor Galaxy Watch4 și Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch4 Galaxy Watch4 Classic Culoare – 44mm: Negru, Verde, Argintiu – 40mm: Negru, Roz Auriu, Argintiu – 46mm: Negru, Argintiu – 42mm: Negru, Argintiu Dimensiune și Greutate Carcasă din aluminiu – 44mm: 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 30.3g – 40mm: 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 25.9g Carcasă din oțel inoxidabil – 46mm: 45.5 x 45.5 x 11.0 mm, 52g – 42mm: 41.5 x 41.5 x 11.2 mm, 46.5g Display – 44mm: 1.4″ (34.6mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® cu Glass DX+ – 40mm: 1.2″ (30.4mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® cu Glass DX+ – 46mm: 1.4″ (35mm) 450×450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® cu Glass DX – 42mm: 1.2″ (30mm) 396×396 Super AMOLED, Full Color Always ON Display, Corning® Gorilla® cu Glass DX Procesor Exynos W920 Dual Core 1.18GHz (Procesor 5nm) Memorie 1.5GB RAM + 16GB stocare internă Baterie 44mm/46mm: 361mAh, 40mm/42mm: 247mAh (standard) Încărcare wireless bazată pe WPC OS Wear OS Powered by Samsung UI One UI Watch 3 Senzori Senzor Samsung BioActive (ritm cardiac optic + conducere electrică a inimii + analiză de impedanță bioelectrică), accelerometru, barometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor de lumină. Conectivitate LTE , Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilitate 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilitate Android 6.0 sau o versiune mai recentă și cu mai mult de 1,5GB RAM

※ Toate funcționalitățile, caracteristicile, specificațiile și alte informații despre produs furnizate în acest document, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, beneficiile, designul, prețurile, componentele, performanța, disponibilitatea și capacitățile produsului pot fi modificate fără o notificare în prealabil.

※ Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pe dispozitive care nu sunt Samsung. Dispozitivele compatibile pot varia în funcție de piață, operator sau marcă.

※ Google, Google Play, Google Maps și Wear OS sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Despre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiră oamenii și creează viitorul prin tehnologii și idei. Compania redefinește lumea televizoarelor, pe cea a smartphone-urilor, a dispozitivelor wearables, a tabletelor, a electrocasnicelor digitale, a sistemelor de rețea și memorie și a ecranelor profesionale. Pentru cele mai noi informații, vizitați Samsung Newsroom la http://news.samsung.com .

