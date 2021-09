evian® 0,5L în ambalaj rPET, din plastic 100% reciclat, este acum disponibil și România

Provenită din surse minerale unice din inima munților Alpi, apa minerală naturală este protejată în timpul procesului natural de filtrare prin care trece de mai bine de 15 ani. Modul în care este livrată oamenilor pentru a-i ajuta să se hidrateze evoluează constant, pe măsură ce evian® se apropie de atingerea obiectivului de circularitate.

Sticlele evian® sunt deja produse 100% din plastic reciclabil, știrea zilei este aceea că ambalajele evian® 0,5L rPET sunt acum fabricate din plastic 100% reciclat (un material cunoscut sub numele de rPET). Atunci când plasticul este reciclat și transformat într-o sticlă nouă, se reduc emisiile de carbon rezultate în urma procesului de producție cu până la 50% ¹ comparativ cu sticlele fabricate din plastic virgin.

Aceasta este o etapă importantă în călătoria noastră de sustenabilitate. În ciuda provocărilor continue lansate de COVID-19, suntem hotărâți să devenim parte a unei soluții pentru rezolvarea problemelor de mediu la scară globală.' a declarat Shweta Harit, VP of Marketing at evian®.

evian® s-a angajat într-o cursă pe termen lung pentru protejarea naturii, depunând eforturi pentru păstrarea ambientului natural al izvorului și investind în procese inovative, cu gândul la generațiile viitoare. În 2020, evian® a fost certificat neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, în urma îmbunătățirilor semnificative aduse în fiecare etapă a ciclului de viață a produsului, de la producție până la transport și utilizarea energiei regenerabile.

Pe măsură ce evian® privește spre viitor, are obiective ambițioase pentru a ajuta la conservarea planetei pentru generațiile viitoare. A atins deja neutralitatea carbonului, și-a luat angajamentul de a-și reduce în continuare emisiile de carbon de la an la an și până în 2025 va deveni un brand complet circular, făcând tranziția de la sticle din plastic la unele din plastic 100% reciclat *.

Sticlele evian® 0,5L rPET sunt acum disponibile în cash & carry / hyper / super / mini markets / benzinării din România și online pe www.beicevrei.ro.

