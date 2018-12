Designeri romani de bijuterie contemporana expusi la sediul ONU din New York

Proiectul se desfășoară în contextul Comemorării a 100 ani de la încheierea Primului Război Mondial și sărbătoririi Centenarului României și este organizat de Assamblage – Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană în colaborare cu Misiunea Permanentă a României la ONU, fiind finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cu sprijinul Simplu.MakerShop și Montblanc România.

Ce anume leagă bijuteria contemporană de noțiunile de război și conflict?

Cum pot artiștii și designerii de bijuterie contemporană să adreseze întrebări despre contextul social și istoric, despre pace și dialog și cum își pot revendica un rol activ pentru o lume mai bună?

Într-un an care marchează pentru toate țările lumii comemorarea a 100 ani de la încheierea unuia dintre cele mai atroce evenimente din istorie – Primul Război Mondial, toate formele de exprimare artistică par să se reunească într-un discurs comun. Filmul, teatrul, literatura, pictura, sculptura, fotografia, își exersează potențialul de a comunica povești și de a transmite emoții din trecut. Bijuteria contemporană se alătura cu propriul demers, unul poate mai personal și mai intim decat celelalte forme vizuale. Prin actul creării și al purtării, bijuteria își exprimă valoarea instrinsecă printr-un dialog permantent între artist și purtător, în care povestea se modifică și evoluează permanent.

Camera Lucida a pornit în 2017 ca o provocare pentru artiști din toată lumea să lucreze împreună și să utilizeze bijuteria contemporană ca un mediu de exprimare artistică și de analiză intersubiectivă asupra Primului Război Mondial. Artiști români și internaționali din peste 10 țări (printre care SUA, Franța, Italia, Spania, Costa Rica, Mexic, Finlanda și Coreea de Sud) au răspuns provocării și au colaborat într-un proiect experimental în echipe de câte doi. Rezultatele au vorbit despre trench art, despre scrisori de pe front, despre amintiri de familie și momente importante din memoria colectiv.

Implicarea artiștilor din mai multe țări a avut o miză ce ține de o curiozitate profundă asupra naturii umane. Cât de diferiți suntem noi oamenii, unii de alții? Câți dintre cei preocupați de traumele colective vor răspunde provocării noastre într- un mod resentimental, axați pe revanșă sau răzbunare? Pe dorința regăsirii unei dreptăți reparatorii brutale? Surpriza este că vindecarea, normalitatea, frumosul și alte idealuri ce țin de o lume firească au fost filtrele percepției și rememorării unor evenimente atroce. ' David Sandu – Curator Camera Lucida.

Expoziția este amplasată la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York în perioada 26 noiembrie – 5 decembrie 2018, vernisajul expoziției având loc pe data de 27 Noiembrie 2018. Anterior, instalația a fost expusă într-un alt centru diplomatic important – Bruxelles, în cadrul EuRoCultura 2018 @BOZAR Bruxelles, printr-o colaborare Assamblage și European Artists Management în perioada 10-14 Octombrie 2018.

Curator: David Sandu

Arhitect: Alexandra Hoinărescu

Designeri expozanți: Alina Constantinescu, Ana Marchetanu, Andreia Gabriela Popescu, Arina Nitulescu, Cleopatra Coșuleț, Diana Pantea, Anayd Blu by Diana Toboșaru, Letiția Pintilie, Life in Mono by Tana Enedi, Gabriela Secărea, Juls by Teodora Rus, Roxana Hodorog, Amira Jalet, Tania Cruz, Sara Chyan, Mariolina Mascarino, Vincent Hawley, Helene Jeandot, Ryungjae Jung, Monica Wickstrom, Sabina Vargas, Angela Malhues.

