Huawei MatePad Pro: Un Mobile Office cool, pe care creativii îl pot folosi de pe plajă sau din parc și care transformă fiecare viziune artistică în realitate

Atunci când lucrezi remote, întreaga rutină zilnică este diferită. Dormitorul sau plaja preferată devin birou, iar tableta, un dispozitiv de lucru full time. Acesta este un stil de viață adoptat deja de multe persoane creative și devine din ce în ce mai răspândit, odată cu dezvoltarea dispozitivelor inteligente.

Pentru a obține un randament sporit, mulți creativi au ales Huawei MatePad Pro, o tabletă de ultimă generație, dotată cu capabilități unice. Să le descoperim împreună!

Cu Huawei MatePad Pro, tehnologia se îmbină armonios cu tradiționalul: Scrisul și schițele de mână rămân în vogă și în 2020!

Invenția tastaturii a schimbat fundamental raportarea noastră la scris și a ușurat totodată felul în care trimitem informații unii altora. Nu ne-am putea imagina prezentul fără ele, dar cu toate astea, nu vom putea renunța niciodată la scrisul de mână – poate cea mai directă și onestă formă de exprimare. Iar MatePad Pro, vârful de gamă al tabletelor HUAWEI, poate îmbina armonios ambele dorințe: și pe cea de a tasta rapid, dar și pe cea de a transpune pe o pânză digitală un mesaj personalizat, un desen sau o schiță a unei piese vestimentare sau a unei idei de design interior.

Pentru a te bucura de toate aceste exprimări creative, o poți face conectând tableta cu stylus-ul Huawei M-Pencil și tastatura Huawei Magnetic Keyboard. Stylus-ul Huawei M-Pencil îmbină ușurința scrisului de mână pe care o ai cu un creion obișnuit cu mișcări mai precise și versatile, fiind prevăzut cu 4096 de niveluri de sensibilitate la presiune. Indiferent dacă scrii sau desenezi, acesta surprinde fiecare nuanță a mișcărilor tale.

Pe de altă parte, tastatura magnetică transformă activitățile precum redactarea documentelor, a mail-urilor sau a unui research într-unele mai rapide. Aceasta cântărește doar 260 de grame și se poate conecta la tabletă prin Bluetooth și are două întrebuințări foarte interesante, funcționând și ca accesoriu pentru scris, dar și ca un capac protector pentru tabletă.

Huawei MatePad Pro are cel mai mare raport ecran-corp din lume pentru o tabletă (90%), iar designul său elegant și minimalist îl face să fie un gadget pe cât de ușor de folosit, pe atât de rafinat.

Huawei MatePad Pro, tableta care te ajută să devii un maestru al multitasking-ului și să îți deblochezi creativitatea

Tableta este echipată cu funcția Huawei App Multiplier care, atunci când este activată, poate să afișeze două ferestre din aceeași aplicație. Astfel, în timp ce faci un research pe un site internațional, de exemplu, poți vizualiza, în paralel, două categorii distincte.

Multi-screen Collaboration este o altă funcție inovatoare a Huawei MatePad Pro care facilitează munca de la distanță. La crearea unui document pe tabletă, sunt adesea necesare referințe sau informații suplimentare, ceea ce implică accesări multiple și incomode pe telefon și tabletă. Datorită Multi-screen Collaboration, toate acestea sunt de domeniul trecutului, deoarece această funcție posibilă afișarea interfeței telefonului pe ecranul, printr-o simplă atingere a celor două dispozitive.

Datele din vechea tabletă nu se pierd, ci întregesc cu succes conținutul din Huawei MatePad Pro

Trecerea de la o tabletă mai veche la Huawei MatePad Pro se face cum nu se poate mai ușor, cu aplicația PhoneClone. Nu e nevoie de mai mult de câteva minute pentru a-ți continua experiența din același punct și să recuperezi toate aplicațiile, fotografiile și celelalte date de care ai nevoie. Nu trebuie decât să instalezi PhoneClone pe ambele dispozitive, după care să urmezi următorii pași:

Să deschizi aplicația Phone Clone și să atingi „Aceasta este noua tabletă.'

Să accesezi aplicația Phone Clone de pe tableta veche (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apeși „Aceasta este vechea tabletă.'

Să conectezi cele două tablete folosind tableta veche pentru a scana codul QR afișat pe Huawei MatePad Pro.

Să colectezi datele pe care vrei să le transferi de pe tableta veche pe cea nouă. Phone Clone îți pemite să selectezi ce aplicații și ce date dorești să transferi, în loc să copiezi întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce

și spațiul folosit.

Să aștepți finalizarea transferului, urmând ca noul dispozitiv să fie deja customizat.

Cele mai creative aplicații pe care le poți accesa de pe ecranul tabletei, la un search distanță

Cele mai populare aplicații sunt la un click distanță de noua tabletă cu ajutorul MoreApps, o soluţie inteligentă şi gratuită, dezvoltată de comunitatea locală de dezvoltatori, care te poate ajuta să descoperi cele mai noi și interesante aplicații internaționale de top. More Apps poate fi descărcată gratuit din Huawei AppGallery, magazinul de aplicații care vine preinstalat pe noua tabletă.

Indiferent dacă ești în căutare de aplicații de social media precum TikTok sau Snapchat , aplicații de gaming ca Fortnite sau Battle Royale sau aplicații utile activităților de zi cu zi, precum Microsoft Office sau Weather, le găsești pe toate aici.

Printre cele mai utile aplicații destinate creativilor se numără cele de editare, precum Filmora Go, VivaVideo sau InShot. Și, pentru cei care își doresc să țină pasul cu cele mai cool aplicații de shopping, Zara, Zara Home, Vestiaire Collective sau Massimo Dutti pot fi instalate și ele pe Huawei MatePad Pro.

Huawei MatePad Pro este gadget-ul perfect pentru cei care sunt tot timpul on the go, așa că am pregătit o serie de interviuri ELLE cu oameni creativi care îți vor demonstra că tehnologia și creativitatea merg mână în mână și vor arăta cum poți fi productiv de oriunde, așa că stai pe aproape!

