Cum sa obții o cafea excelentă chiar la tine acasă

Această băutură expresivă nu conferă doar un boost energetic, ci şi bună dispoziţie. Obiceiul de a bea cafea reprezintă şi o modalitate de relaxare apreciată de cei ce găsesc plăcere în lucruri mărunte.

Care este cea mai bună cafea? cum poate fi preparată o cafea excelentă acasă? Acestea sunt două întrebări la care vom încerca să găsim răspuns în rândurile următoare.

Cum alegi cea mai bună cafea?

Alegerea şi prepararea cafelei este o artă ce începe cu selectarea sortimentului potrivit. În spatele unei ceşti de licoare delicioasă sunt numeroase etape, numeroase procedee şi amănunte mici, care conduc la obţinerea băuturii atât de apreciate.

Cele mai populare sortimente de cafea existente pe piaţa sunt Arabica şi Robusta. Prima variaţie are o concentraţie de cafeină mai scăzută, 0.8-1,4%, însă are aromă mai intensă şi mai delicată. Cafeaua obţinută din boabele prăjite şi măcinate de arabica este expresivă, gustoasă şi are aromă bogată. Cafeaua Robustă este mai intensă, având concentraţie mai ridicată de cafeină, însă şi gustul final al acesteia este mai aspru.

În magazinele de specialitate există cafea Arabica, cafea Robusta dar şi mixturi de Arabica şi Robusta, ce permit obţinerea unor băuturi perfect echilibrate ca tărie, intensitate şi gust. Un alt aspect ce influenţează gustul băuturii ține de modul de prelucrare. Există trei metode de prelucrare a boabelor: spălare, honey şi naturală. Prima este varianta industrializată, cafeaua obţinută din astfel de boabe este puternică şi intensă, celelalte metode de prelucrare permit obţinerea unor băuturi aromatizate, cu gust delicat de fructe şi parfum delicat.

Prăjirea este o altă etapă care influenţează puternic gustul băuturii atât de apreciate. O cafea intens prăjită permite obţinerea unei băuturi energizante, cu gust puternic amărui şi este potrivită pentru obținerea sortimentelor espresso şi a variaţiilor acesteia. Boabele de cafea prăjite puţin sau medium sunt soluția pentru prepararea unor preparate cu savoare intensă, gust delicat şi aromă pătrunzătoare.

Alegerea sortimentului potrivit de cafea este o decizie personală, cei ce preferă aromele elegante se orientează către sortimentul Arabica, prelucrat prin metodele honey ori semiumedă medium roasted. Cei ce preferă o cafea puternic energizantă, cu gust intens şi accentuat aleg Robusta, bine prăjită, prelucrată prin metoda de spălare a boabelor.

Cum prepari o cafea excelenta?

Există numeroase modalităţi de preparare a cafelei din confortul locuinţei. Cafeaua la ibric, obţinută prin opărirea pulberii fine continuă să fie foarte populară în ţara noastră. Această băutură este expresivă, distinsă, energizantă şi nu este foarte concentrată. Cei ce apreciază o cafea intensă, aleg sortimentul espresso. Tehnologia existentă ne permite să obţinem un espresso perfect acasă. Atât espressoarele manuale, semi-automate cât şi cele automate sunt instrumente accesibile ce permit prepararea băuturii preferată de acasă. Cei ce aleg aceste soluţii au posibilitatea de a-şi crea propria reţetă de espresso care să satisfacă preferinţele personale.

La fel de populare şi uşor de preparat în casa sunt şi sortimentele de cafea la filtru şi moka. Dispozitivele destinate preparării acestora sunt versatile şi uşor de utilizat. Avand cafeaua perfectă, echipamentul potrivit şi puţină îndemânare cea mai bună cafea are acelaşi gust intens în fiecare dimineaţă.

