Cum alegem mobila la comandă ideală?

Știm ce materiale și ce echipamente am vrea să folosim. Actuala pandemie a arătat că locuința nu mai este locul de odihnă după muncă sau în weekend. Este spațiu de muncă, spațiu de locuit. În plus, este un spațiu educațional pentru copii. Luand in considerare aceasta functionalitate crescuta, mobila la comandă este opțiunea ideala pentru oricine vrea să mobileze astăzi o casă. Astfel, bine aleasă, aceasta ne va permite să valorificăm optim fiecare spațiu util al locuinței.

De ce este bine să alegem mobila la comandă?

Mobila la comandă se alege în funcție de bugetul disponibil.

Al doilea criteriu pentru o mobilă la comandă este eficiența. Adică să ofere cât mai multe foloase și să nu ocupe spațiu inutil.

Dulapurile pot acoperi nișe existente în pereți.

Dacă în casă sunt copii mici, mobila pentru copii trebuie să ocupe cel puțin o cameră. Evident, ideal ar fi ca ea să fie demontată și relocată ușor.

Mesele și scaunele trebuie să aibă o anumită mobilitate. Adică să poată fi demontate în funcție de nevoia de spațiu.

Canapelele extensibile și multifuncționale sunt ideale.

Adeseori, ne dorim ca mobilă pe care o alegem să fie și elegantă și utilă. Mobila la comanda răspunde ambelor cerințe. Aceasta poate fi ușor armonizată cu parchetul, gresia, faianța și cu instalațiile. Dacă aveți copii, trebuie luat în calcul faptul că jucăriile lor vor ocupa un spațiu din ce în ce mai mare.

Mobila la comanda este concepută 100% pe nevoile tale:

Puteți opta pentru mobilier stabil, dar și rabatabil care să permită crearea surplusului de spațiu.

La nevoie, masa din sufragerie poate deveni și biroul de lucru sau de teme pentru copii.

La bucătărie, blatul care înglobează chiuveta și mașina de spălat, în linie cu aragazul și hota poate fi completat cu dulapuri prinse de perete și cu dulapuri aflate sub blat prevăzute cu sertare.

În sufragerie, pot fi amenajate dulapuri, polițe, inclusiv dulapuri suspendate în perete.

Pot fi amenajate pe hol cuiere de perete, mici spații de depozitare. Pe balcon, poate fi binevenit un uscător de rufe.

În concluzie, mobila la comanda răspunde oricăror cerințe de design interior, mai ales într-un moment în care spațiul și utilitățile casei au ajuns să fie exploatate la maximum.

