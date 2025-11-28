„Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată” – O campanie Dove x ELLE  despre complimente care construiesc, nu compară

#AltfelDeComplimente

Manifestul complimentelor nespuse

Nu am crescut într-o cultură care să ne învețe să acceptăm complimente.

Am crescut într-una care ne-a învățat să ne scuzăm.

Să minimizăm.

Să ne îndoim.

Să luăm luminile frumoase care cad pe noi și să spunem: „Nu e mare lucru.'

Adevărul?

A fost mare lucru.

Pentru că fiecare compliment care nu ne-a fost spus la timp a lăsat un gol mic – suficient de mic încât să trecem peste el, dar suficient de mare încât să-l simțim în noi ani la rând.

Acest manifest este pentru toate ecourile, complimentele care n-au existat.

Pentru „Ești îndeajuns' pe care nu l-am auzit.

Pentru „Ai făcut bine' pe care nimeni nu a rostit.

Pentru „Mă inspiri' pe care l-am meritat fără să știm.



Este și pentru complimentele care au existat… dar nu acolo unde conta.

Pentru că, de prea multe ori, fetele din viața noastră au crescut auzind aproape exclusiv:

„Ce frumoasă ești.'

„Ce ochi ai.'

„Ce păpușică.'

Apreciere care părea caldă, dar care a construit încet o realitate îngustă: că valoarea lor se vede înainte să se simtă.

Că lumea le primește pentru cum arată, nu pentru cum gândesc.

Că identitatea lor începe cu părul, rochia, zâmbetul — nu cu vocea, creativitatea, logica, sensibilitatea, umorul, curajul.

Așa s-a născut un tipar în care validarea vine din comparații, nu din autenticitate.

Un tipar în care exteriorul devine criteriu, iar interiorul devine bonus.

Și este, în același timp, pentru tot ce putem schimba de aici înainte.

Pentru generația care vine după noi și ne privește atent – nu ca să vadă cum arătăm, ci cum ne tratăm pe noi înșine.

Ce acceptăm.

Ce respingem.

Ce răspundem când cineva ne spune un lucru frumos.

E timpul să facem loc complimentelor care nu vorbesc despre estetică, ci despre esență:

„Ai un fel frumos de a gândi.'

„Curajul tău schimbă atmosfera.'

„Ai o minte care pune întrebările potrivite.'

„Felul în care ai crescut în ultimii ani mă inspiră.'

„Nu renunți ușor — și asta te face puternică.'

„Se vede cât îți pasă.'

„Ești prezentă, caldă, autentică.'

„Ai un fel aparte de a transforma haosul în claritate.'

Pentru că ele învață din gesturile noastre mici.

Din limbajul pe care îl folosim fără să ne gândim.

Din felul în care ne primim propria valoare.

Și ceea ce alegem să spunem azi poate deveni fundația lor de mâine.

Acesta este momentul în care rescriem reflexul.

Momentul în care schimbăm percepția asupra complimentelor și modul în care le facem. Nu ca pe niște remarci aruncate în treacăt, ci ca pe mici acte de reconstrucție emoțională. Nu ca pe o validare a aparenței, ci ca pe o recunoaștere a esenței.

Nu ne mai ascundem în spatele unui „nu sunt chiar așa'.

Nu mai sabotăm complimentul înainte să ajungă la noi.

Nu mai transformăm aprecierea în defensivă.

Începem cu ceva scandalos de simplu: îl primim.

Îl primim ca pe un dar, nu ca pe un test.

Îl primim ca pe o oglindă care arată ceva ce poate noi nu am văzut încă.

Îl primim pentru noi – și pentru cele care ne vor urma.

Pentru că fiecare compliment asumat devine o fundație.

Și fiecare compliment oferit la timp devine un act de curaj.

Adevărul e că frumusețea reală nu vine din ceea ce proiectăm, ci din ceea ce permitem să ajungă la noi.

Acesta este manifestul nostru:

Spune ceea ce ai fi vrut să auzi.

Primește ceea ce ai avut nevoie să primești.

Dăruiește ceea ce poate schimba pe cineva, exact la timp.

Pentru toate complimentele care nu ne-au găsit – și pentru toate cele pe care le vom crea acum.

#AltfelDeCompliment – Complimentul pe care nu l-am auzit niciodată:

Un nou fel de a vorbi despre noi.

Un nou fel de a ne vedea.

