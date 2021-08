Care sunt cele mai bine vândute piese vestimentare de anul acesta?

Fie că sunt branduri de runway, fie că sunt articole de fashion generice, fără să fie vorba de un brand anume, descoperă ce piese vestimentare au fost (și încă sunt!) un must-have în acest an.

Gucci Bucket Hat

Bucket hat-ul este unul dintre cele mai in voga accesorii ale anului 2021. Acestea au fost readuse in trenduri de către designerul italian Miuccia Prada, au aparut si pe podiumul Emporio Armani, fiind apoi adoptate de catre numerosi fashion influenceri. Dar cea mai spectaculoasa aparitie a avut-o, cu siguranta, Billie Eilish la premiile Grammy din acest an, cand s-a afisat cu o palarie de pescar marca Gucci in acelasi pattern cu masca si compleul pe care le purta.

Pentru a-ți achiziționa un astfel de bucket hat, însă, va trebui să intri pe site-ul oficial Gucci, să iei în considerare că prețurile afișate nu conțin TVA și să folosești un convertor valutar online pentru a estima prețul modelului preferat. Cu siguranță e o investiție care merită făcută dacă știi cum să porți pălăria de pescar într-un mod la fel de electrizant ca Billie Eilish.

Pantofii sport Nike FlyEase

Supriză! Lista noastră nu include doar articole vestimentare de designer. Mulțumită sneakerșilor inovativi lansați de Nike anul acesta, aceștia au acaparat piața. Cu spumă de memorie care se adaptează formei piciorului, confortabili, durabili și decorați cu swoosh-ul lor iconic, pantofii sport FlyEase s-au dat ca pâinea caldă, unele modele fiind deja epuizate. Gurile rele ar putea spune că vânzarea acestor sneakerși a fost impulsionată de pandemie, întrucât sportul și mișcarea fizică au devenit deodată mai importante în viețile oamenilor. Adevărat sau nu, cert este că modelul e cât se poate de funky.

Costumul de baie Dior dintr-o singură piesă

Costumul de baie Dior dintr-o singură bucată, care acoperă aproape în totalitate posteriorul, este cu siguranță în trenduri în acest an. Cu un model similar cu hot granny panties, care și-au făcut un comeback spectaculos, aceste costume de baie de designer au nu doar un croi atractiv, ci și imprimeuri spectaculoase, fie că sunt cu logo-ul Dior multiplicat într-un mod amețitor, fie că e vorba de patternuri cu vegetație luxuriantă.

Colecția fosforescentă Balenciaga

În primăvara acestui an, Balenciaga a lansat o colecție de papuci, șosete, șepci și tricouri glow-in-the-dark care au făcut senzație! Un outfit sportiv pe timp de zi se poate transforma ușor într-un look „radioactiv' pe timp de noapte, fără absolut niciun efort. Acest rave aesthetic pe care l-au promovat pare să aibă o încărcătură distopică cât se poate de fascinantă, mulțumită acelui verde fosforescent aproape acid care devine vizibil în întuneric.

Măștile de protecție cu bling

Anul acesta, brandurile au upgradat măștile de protecție, adăugând-le puțin (sau mai mult!) bling. Măștile negre cu paiete au fost introduse în magazinele New Yorker, făcând senzație în rândul fashionistelor care de multă vreme își doreau așa ceva. Nu doar atât, dar Ariana Grande și Jennifer Lopez au fost văzute purtând măști de protecție cu cristale Swarovski.

Cizmele albe până la genunchi

„These boots were made for walking', cum zicea și Nancy Sinatra în 1966. Cizmele albe până la genunchi erau purtate în anii ‘60 mai ales de către gogo dancers, iar anul acesta și-au făcut reapariția în forță. Fiind un mod grozav de a da o notă de rafinament look-ului tău, le poți purta cu o fustă mini, o maletă strâmtă, o pereche de leggings fresh și funky, sau (poate și mai bine!) cu o bustieră sportivă și un blazer elegant.

De la bucket hat la cizmele albe până la genunchi, fiecare dintre aceste articole are șarmul său, fie că se regăsesc sau nu în gusturile tale. În definitiv, nu trebuie să îți placă toate articolele vestimentare ca să le poți aprecia la altcineva. Dar cu siguranță în această listă se află măcar un obiect vestimentar care ți-a fost pe plac și pe care l-ai putea introduce cu ușurință în garderoba ta. Poartă-l cu stil!

Sursă foto: Shutterstock.com

