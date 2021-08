BEAUTY TRENDS toamnă/iarnă 2021

Și acest lucru se aplică tuturor aspectelor de viață. Deci, este o chestiune aproape de inimile noastre aici, la CATRICE, pentru a asigura un pic de lumină cu noile noastre produse pentru sezonul de toamnă / iarnă 2021 și pentru a împărtăși bucuria și pasiunea noastră pentru machiaj.

Și vrem să facem totul într-un mod total „lipsit de griji„, deoarece o abordare conștientă a modului în care ne tratăm planeta devine din ce în ce mai mult o nevoie fundamentală pentru consumatori. CATRICE consideră că toți iubitorii de frumusețe ar trebui să aibă acces la produse cosmetice mai durabile și că acestea ar trebui să fie accesibile pentru toată lumea. Dezvoltarea produselor noastre se bazează, prin urmare, pe crezul general al „Sustenabilității

Și, ca întotdeauna, noile produse inovatoare și interesante sunt în conformitate cu cele mai recente tendințe – în acest caz:

Safety First reprezintă o nevoie semnificativ crescută de siguranță, sănătate și fiabilitate. Acest trend se referă la produse fiabile care ne oferă o experiență și un rezultat de infrumusețare lipsite de griji și sigure – și ne oferă înapoi un pic de sentiment de control. Acest trend include, de asemenea, noile produse Clean ID, care respectă cel mai strict standard CATRICE – Clean Beauty.

Utilizarea frecventă a măștilor de față aduce, de asemenea, schimbări în rutina noastră zilnică de îngrijire a pielii. Noile noastre produse din trendul The Power Of Skincare susțin sănătatea, îngrijirea și protecția pielii noastre și răspund diferitelor cerințe ale pielii.

Mai presus de toate, trendul Happy At Home se concentrează pe un singur lucru: Noi însene – care putem crea o oază de bunăstare pentru toate situațiile de viață dintre cei patru pereți ai propriei noastre case. Un pic de timp-pentru-mine se transformă în ritualuri extinse de auto-îngrijire și casa noastră se transformă în mod regulat într-un mic salon de înfrumusețare, care ne oferă posibilitatea de a ne relaxa și hrăni sănătatea.

SAFETY FIRST

Rămâneți în siguranță – acest lucru este valabil și pentru sezonul de toamnă/iarnă 2021! Siguranța și sănătatea sunt mai importante ca niciodată, iar acest lucru se reflectă în rutina noastră zilnică de înfrumusețare. Produsele din acest trend înseamnă ingrediente selectate combinate cu înaltă calitate și performanță de top. Pentru a arăta puternic toată ziua!

MASCARA LASH:CHANGER VOLUME + MASCARA WATERPROOF

LASH:CHANGER VOLUME

Numele spune totul: Această mascara duce „jocul genelor” la un nivel cu totul nou – pentru că îmbină tot ce este nevoie pentru un aspect perfect al ochilor. Textura sa este de un negru profund și ușor de aplicat datorită pensulei conice din fibră. Rezultatul: Un efect senzațional ca de evantai, volum puternic și gene perfect separate, fără acumulări de tuș sau gene răzlețe. Dar îngrijește genele? Sigur că da, deoarece textura vegană hrănitoare conține și acid hialuronic. Formula nu conține parfum, particule microplastice, siliconi și parabeni. Disponibilă într-o versiune clasică și o versiune rezistentă la apă, care este deosebit de ușor de îndepărtat. Un adevărat transformator de gene!

Toate produsele noastre Clean Beauty conțin …. ingrediente complet inofensive (de ex. renunțarea la PEG-uri, parabeni, siliconi volatili, particule microplastice, anumiți coloranți), . de preferat fără ingrediente animale, . o mare proporție de substanțe naturale, în general puține ingrediente și susține cultivarea durabilă pentru uleiul de palmier și derivatele (dacă uleiul de palmier este inclus printre ingrediente)

GLAM MASCARA GLAM & DOLL SENSITIVE VOLUME

Dacă aveți ochi sensibili, știți că găsirea mascarei perfecte nu este ușoară. Cel mai recent membru al familiei Glam &Doll este partenerul perfect pentru persoanele cu ochi sensibili și cele care poartă lentile de contact. Mascara vegană Sensitive Volume cu o perie de precizie din elastomer a fost dezvoltată în conformitate cu standardul CATRICE Clean Beauty, are o textură fără parfum și este testată oftalmologic. Datorită texturii sale ultra-negre, creează un aspect expresiv, cu un efect special de deschidere a ochilor. Pentru un aspect radiant și absolut lipsit de griji!

Preț lei*:19,49

TUȘ PENTRU PLEOAPE LIQUID LINER SENSITIVE

Ai ochi sensibili însă tușul este o necesitate absolută pentru machiajul expresiv al ochilor? Cu tușul vegan Lichid Liner Sensitive, nimic nu vă poate sta în cale. Este de un negru profund, nu pătează, are un vârf de pâslă de precizie și este potrivit pentru persoanele cu ochii sensibili și cele ce poartă lentile de contact. Textura fără parfum a fost testată oftalmologic. Un partener perfect pentru mascara Glam & Doll Sensitive Volume!

Preț lei*:16,99

CREION PENTRU PLEOAPE REZISTENT LA APĂ 20H ULTRA PRECISION GEL EYE PENCIL

Pa-pa 18h Colour & Contour Eye Pencil! Bine ai venit 20h Ultra Precision Gel Eye Pencil Waterproof! Cu un vârf twistable de 2 mm, upgrade-ul creionului pentru ochi permite o aplicare super precisă. Textura moale și impermeabilă a gelului are o culoare foarte pigmentată și oferă machiajului acel aspect suplimentar special timp de până la 20 de ore. Indiferent dacă este negru intens, maro cald sau albastru radiant – disponibil în opt nuanțe, creionul pentru ochi oferă nuanța perfectă pentru fiecare culoare a ochilor.

Preț lei*: 11,49

FOND DE TEN ALL MATT SHINE CONTROL

Și mai multă performanță, nuanțe noi, un design modern – relansarea popularului Fond de Ten All Matt Plus Shine Control le are pe toate! Textura îmbunătățită, în mod deosebit prietenoasă cu pielea a acestui fond de ten vegan, nu conține uleiuri minerale, particule microplastice sau parabeni și nici ulei și alcool. Acest lucru îl face ideal pentru tenul gras și pielea predispusă la impurități. În plus față de durata de până la 18 ore, machiajul matifiat este acum și rezistent la transfer. Vitamina E protejează pielea de radicalii liberi, iar EvermatTM asigură un finisaj de lungă durată, de un mat delicat. Ambalajul îmbunătățit este, de asemenea, impresionant: Noua pompă permite o dozare mai bună a fondului de ten iar capacul este fabricat din plastic reciclat. Fondul de ten All Matt Shine Control este disponibil în 6 nuanțe.

Preț lei*: 31,99

CORECTOR ULTIMATE CAMOUFLAGE CREAM

Vești bune pentru fanii popularului corector Camouflage Cream: acesta este relansat cu o textură îmbunătățită și un design modern, violet. Desigur, performanța rămâne remarcabilă! Corectorul are o acoperire foarte mare, este de lungă durată, nu se mișcă și este o adevărată armă miracol atunci când vine vorba de ascunderea imperfecțiunilor pielii și a roșeții. Este, de asemenea, non-comedogenic. Ultimate Camouflage Cream este disponibil într-un total de șase nuanțe, inclusiv o nuanță strălucitoare de piersică.

Preț lei*: 14,49

BAZĂ CU EFECT DE ALBIRE PENTRU UNGHII

Vitamina C și pigmenții mov transformă această bază vegană în noul produs esențial în rutina ta de îngrijire a unghiilor. Formula luminează vizibil unghiile. În plus, stratul de bază transparent, cu uscare rapidă, ajută la uniformizarea decolorărilor și pregătește perfect unghiile pentru oja colorată. Formula nu conține particule microplastice, alcool sau parfum.

Preț lei*: 14,49

LAC REPARATOR PENTRU UNGHII, PENTRU ÎNTĂRIREA ȘI NETEZIREA UNGHIILOR

Unghii desăvârșite și întărite în același timp – nu este o problemă cu noul și inovatorul Nail Repair Strengthening Ridge Filler. Formula cu acid glicolic și ingredientul trendy din ulei de semințe de yuzu ajută la întărirea unghiei, o protejează în mod fiabil de influențele externe și o lasă să arate îngrijită și întinerită. Textura vegană a lacului Strengthening Ridge Filler se usucă rapid și oferă unghiilor un aspect natural cu nuanța sa nude universală. Formula nu conține particule microplastice, parfum și alcool.

Preț lei*: 14,49

HAPPY AT HOME

Bunăstarea este cheia! Și datorită produselor din acet trend, ritualurile elaborate de auto-îngrijire devin o parte obișnuită – și importantă – a vieții de zi cu zi. Ele ne dau o binemeritată pauză, crează un sentiment de prospețime, stimulează starea de spirit și sunt must-haves absolute. Bunăstarea mentală și fizică este prioritatea numărul unu. Staycation @ Home, videocalls și home office – iată-ne!

LUCIU DE BUZE PENTRU VOLUM VOLUMIZING EXTREME

Există întotdeauna un motiv pentru a zâmbi! Iar cu noul Volumizing Extreme Lip Booster Bright Smile, există un motiv în plus! După produsele cu chili și ghimbir, acest nou booster oferă un beneficiu unic: albirea vizibilă a dinților pentru un zâmbet și mai luminos. Cum functioneaza? Particulele de sclipici albastru pal și argintiu din textura translucidă reflectă lumina de pe buze pentru un efect vizibil de albire a dinților. Mentolul și mirosul de mentă proaspătă creează o senzație de furnicături pe buze și asigură doritul efect de mărire. 3… 2… 1… ZÂMBIȚI!

Preț lei*: 19,49

BALSAM PENTRU BUZE PEPPERMINT BERRY GLOW

Un balsam de buze cu efect dublu wow: Nu numai că îmbină culoarea cu îngrijirea buzelor, dar este, de asemenea, un eye-catcher absolut! Datorită uleiurilor de afine, zmeură, coacăze negre și mentă și a cerii hrănitoare, balsamul garantează buze moi și strălucitoare. Odată aplicat, reacționează cu valoarea pH-ului buzelor, acoperindu-le ușor și colorându-le într-un roz unic. Ambalajul său metalic, de culoarea fructelor de pădure și albastrul de gheață din interior evidențiază, de asemenea, în mod vizibil legătura specială dintre fructele de pădure și mentă – și este sigur că ne vor transpune în starea de spirit pentru vară.

Preț lei*: 24,49

PUDRĂ BRONZANTĂ HOLIDAY SKIN

Doriți să vă extindeți bronzul de vară, să creați contururi soft sau să revitalizați un ten obosit? Poftim – le puteți obține cu Holiday Skin Luminous Bronzing Powder. Pudra mătăsoasă și rezistentă la apă oferă un bronz delicat, cu o strălucire subtilă și hrănește pielea datorită uleiului de macadamia. Bronzerul este disponibil în două nuanțe.

Preț lei*: 19,49

