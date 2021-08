5 informații importante pentru participanții la Semimaratonul Bucureștiului

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK

Sâmbătă, de la ora 9.00 vor lua startul alergătorii de la cursa de 10 km și de la ora 10.45, cei de la cursa de 5 km. Duminică va fi un singur start, de la 8.30, atât pentru ștafetă, cât și pentru semimaraton. Bucharest RUNNING CLUB, organizatorul evenimentului, anunță cinci informații importante pentru toți participanții: 1după cum urmează: – certificat digital European COVID – Certificat de Vaccinare pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; – certificat digital European COVID – Certificat de recuperare pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării cu SARS-COV-2. Pentru cetățenii români, cele două tipuri de certificate pot fi generate și descărcate de la adresa: https://certificat-covid.gov.ro/nu mai vechi de 48 de ore înaintea cursei la care s-au înscris. Testul va fi efectuat gratuit, înainte de ridicarea kitului de concurs, în Parcul Izvor (în zona de ridicare a kiturilor), de către o clinică autorizată de Ministerul Sănătății și parteneră a Bucharest RUNNING CLUB.. Înlăturarea brățării este interzisă, iar o brațară nouă poate fi obținută doar prin efectuarea unei noi înscrieri.„Cu un traseu plat, rapid, ideal pentru timpi buni și recorduri personale, un kit de participare util pentru alergători și cu premii substanțial mai mari față de edițiile trecute, a 10-a ediție a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment atractiv și foarte așteptat', declară Valeria Racilă van Groningen, Președinta Bucharest RUNNING CLUB. SPORT EXPO, expoziția de produse specifice alergării, sportului, nutriției și a timpului liber, va fi amplasată în acest an în Parcul Izvor. În zonele de START / FINISH (Piața Constituției, Bd. Libertății – zona Parc Izvor) vor fi luate măsuri suplimentare de siguranță: – acces restricționat doar pentru personalul esențial din echipa de organizare, participanți si autorități, – distribuirea și impunerea utilizării măștilor de protecție (care vor fi înlăturate după primii 150 m; altele noi urmând să fie oferite la finalul cursei, odată cu medalia), – distribuirea și impunerea folosirii dezinfectanților, – dezinfectarea cu regularitate a obiectelor, suprafețelor și incintelor destinate utilizării publice (ex. toalete ecologice, mese, scaune etc.), – instalarea de porți pentru termoscanare, în vederea măsurării temperaturii participanților, – crearea de spații de izolare, care să poată fi folosite în caz de nevoie, în condiții de maximă siguranță, pentru persoanele care prezintă simptome de COVID-19, – utilizarea de produse preambalate (ex. apă, batoane energizante etc.). Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, zona Parcul Izvor, iar hărțile sunt deja disponibile pe site-ul www.bucuresti21km.ro. Participanții la OMV Petrom HALF MARATHON vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de OMV Petrom, iar noutatea acestei ediții este că ele vor fi oferite tuturor, indiferent că sunt concurenți, voluntari, sponsori sau parteneri.OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Zuzu Fit, GoldNutrition – Energizantul Oficial, WorldClass, City Grill, Izvorul Minunilor – Apa Oficială, FAN Courier, Dr.Albert, Techtex, SSG.TVR, Europa FM, Gazeta Sporturilor, Libertatea, Unica, www.hotnews.ro.: Primăria Municipiului București, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism, Pro Motion.it,.-Autism Voice, Asociația ALIA, Alianța România Fără Orfani, Hope and Homes for Children România, Hospice Casa Speranței, Magicamp România, N-avem Sânge, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, United Way, Rotary. Despre Bucharest RUNNING CLUB Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB / Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest