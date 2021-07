5 cărți pentru copii transpuse în filme celebre

Există multe cărți pentru copii grozave care au trecut de pe hârtie pe marele ecran, ajungând astfel să fie și mai cunoscute și mai îndrăgite. Iată cinci astfel de cărți pentru copii care au inspirat pelicule celebre!

Filmele sunt ușor de vizionat și mulți copii le preferă în detrimentul cărților. Ceea ce nu știu ei însă e că acestea le pot deschide calea către lectură, odată ce înțeleg că în film este viziunea unui regizor, în timp ce lectura le poate da lor acest rol în totalitate. Așadar, filmele pentru copii realizate după cărți pentru copii pot ajuta la încurajarea lecturii!

Filme sau cărți pentru copii?

Dacă cel mic este fascinat doar de filme și nu prea obișnuiește să citească, îl poți atrage într-un joc. Propune-i să vedeți filmul, apoi să citiți cartea. Găsești o mulțime de cărți pentru copii pe colecții.libertatea. După aceea, căutați diferențe între film și carte și povestiți ceea ce v-a plăcut mai mult în film, dar și în carte, sau ceea ce nu v-a plăcut. Așa, cei mici vor descoperi că este distractiv să și citească, nu numai să stea cu ochii în ecrane. Pentru a realiza acest joc tematic cu cei mici, iată o serie de filme pentru copii care se bazează pe cărți pentru copii.

1. Cărți pentru copii: Matilda, de Roald Dahl, ecranizare în 1996

O fată descoperă că poate mișca obiecte cu mintea ei (telekinezie) și decide să pedepsească adulții care o maltratează și găsesc o nouă familie. Dahl folosește figura copilului pentru a pune răul și abuzul în perspectivă. Filmul este o adaptare foarte bună a cărții, deși în povestea originală fratele Matildei nu este ticălosul descris în film. Nici lui Dahl nu i-a plăcut versiunea filmului.

2. Cărți pentru copii: Mary Poppins, de P.L.Travers, ecranizare în 1964

Cartea originală: seria „Mary Poppins', de P.L.Travers, a fost publicată între 1934 și 1988. Este o colecție de nu mai puțin de opt cărți care spun povestea unei dame magice, Mary Poppins, care este dusă de vântul de Est la casa familiei Banks din Londra pentru a-i îngriji pe copiii domnului Banks. Aventurile și întâlnirile fantastice sunt la ele acasă. Filmul a fost nominalizat la 13 premii Oscar, dintre care a câștigat cinci.

3. Cărți pentru copii: Prințesă și cerșetoare, de Delphine de Vigan, ecranizare în 2010

'Prințesă și cerșetoare' surprinde prin incursiunea în lumea introvertită și plină de fantezie a unui copil precoce în pragul adolescenței, dar și prin alăturarea a două lumi care nu se cunosc și nu se recunosc între ele, care par a coexista în același spațiu și care ajung să se împletească. Lou are 13 ani, un IQ de 160, tendințe obsesiv-compulsive și o mamă depresivă. Dar viața ei – și a părinților săi – e pe cale să se schimbe datorită proiectului școlar despre tinerii fără adăpost în care se implică. Romanul 'Prințesă și cerșetoare' a fost adaptat pentru marele ecran în 2010 cu titlul său original (No et moi).

Cărți pentru copii: Vrăjitorul din Oz, de L. Frank Baum, ecranizare în 1939

cartea a fost transpusă în poate cel mai faimos film muzical din toate timpurile. Dorothy este o tânără care este transferată într-o lume fantastică, Oz, în care va fi considerată un erou pentru locuitorii săi. Dar și un dușman pentru vrăjitoarele care terorizează locul. Cu ajutorul a trei prieteni deosebiți, ea va încerca să-l găsească pe celebrul Vrăjitor din Oz, singurul care poate salva situația și o poate readuce acasă.

Cărți pentru copii: Ocolul Pământului în 80 de zile, de Jules Verne, ecranizare în 1956, 1989 și 2004

Ocolul Pământului în 80 de zile, de Jules Verne, este una dintre cărțile celebrului autor francez care au fost ecranizate de trei ori: în 1956, sub regia lui Michael Anderson, în 1989 sub regia lui Buzz Kulik și în 2004 sub regia lui Frank Coraci.

Phileas Fogg, un getleman din Anglia victoriană, își pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul Pământului în numai 80 de zile. Urmează o serie de întâmplari, unele comice, altele dramatice.

Alte cărți pentru copii ale lui Jules Verne care au fost transpuse în pelicule pe marele ecran sunt: Copiii căpitanului Grant (ecranizat în 1962), Cinci săptămâni în balon (ecranizat în 1966), Douăzeci de mii de leghe sub mări (ecranizat în 1954), Călătorie spre centrul pământului (ecranizat în 1959, 1999 și 2008), Insula Misterioasă (ecranizat în 1961, 2005 și 2012).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro