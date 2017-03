Jessica Chastain merge la mars pe strazile din Polonia, de Ziua Femeii

Una dintre aceste sustinatoare, Jessica Chastain, continua miscarile sale de sprijin si de aducere in lumina reflectoarelor a problemelor care inca exista in legatura cu discriminarea femeilor.

Actrita se afla in Polonia, la Varsovia, pentru a promova noul sau film, „The Zookeeper’s Wife”. Ea a fost vazuta luni, purtand o rochie semnata Stella McCartney, care avea scrise pe ea mesaje ca: “No leather”(fara piele) si “no fur”(fara blana). Se pare ca Jessica este profund implicata in aceasta miscare, care este una internationala in ultimul timp, si face tot ce poate pentru a aduce aminte de aceste probleme.

Ea si-a informat fanii pe Instagram ca planuieste sa mearga la proteste de Ziua Femeii. Nu a ezitat sa mentina un ton ferm si sa insinueze ca toata lumea ar trebui sa cunoasca acest subiect si sa ia parte la aceasta miscare.

Mesajul postat suna asa: “Planuiesc sa sarbatoresc #ZiuaIntenationalaAFemeii prin a face greva de 8 Martie, si a participa la mars in semn de solidaritate cu femeile din Polonia. Daca nu esti constient de curenta lupta politica cu care ne confruntam, te rog informeaza-te.”

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE