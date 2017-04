Cum a obtinut Gal Gadot rolul de Wonder Woman

Declarata Miss Israel in 2004 si jucand in Fast & Furious 6, Gal Gadot si-a dorit sa devina urmatoarea Wonder Woman si a reusit. Actrita in varsta de 31 de ani a obtinut rolul dorit si nu te va surprinde sa afli cum.

Gal Gadot a mers la auditii si a declarat ca nu stia ce parte din film va trebui sa interpreteze. Surprinzator, regizorul Zack Snyder i-a cerut sa interpreteze o parte din filmul Batman v Superman: Dawn of Justice, din 2016.

Gal: “A fost ca o tortura. Aveau sase, sapte fete la auditii si toate eram in rulote separate, unde ne-au rugat sa asteptam pana eram chemate.” Actrita declara ca uraste sa astepte si ca este foarte nerabdatoare. “Eram pe punctul de a-mi pierde mintile,” completeaza Gadot.

In aceste momente, singura salvare a actritei a fost piesa lui Beyonce. Gal Gadot a povestit ca a dat play piesei ‘Run The World’ si astfel, a scapat de orice urma de anxietate.

Gal: “Am inceput sa dansez si am uitat de anxietate. Multumesc, Beyonce!”

Ce este foarte interesant, totodata, este ca si Beyonce a adoptat stilul lui Wonder Woman intr-un clip al sau. In 2010, Beyonce a lansat videoclipul ‘Telephone’, in colaborare cu Lady Gaga, unde a purtat acelasi costum de Wonder Woman, insa, in culorile nationale ale Americii. In ceea ce priveste styling-ul pentru par, Beyonce a avut aceeasi coafura cu Lynda Carter, cea care a jucat, initial, in rolul Wonder Woman.

Gadot si-a facut mari griji in legatura cu auditia, deoarece, declara ea, regizorii aveau asteptari mari. Ea glumeste si declara ca se simtea usor nesigura, din cauza sanilor ei mici.

“Stim cu totii ca Internetul a acordat destula atentie acestei parti importante ale lui Wonder Woman,” rade actrita.

Insa, pe un plan serios, ea isi doreste sa o interpreteze pe Wonder Woman ca o femeie puternica si independenta si un erou pentru fetele de toate varstele.

In cadrul unei conferinte de presa, ea a afirmat: “Este important ca fetele si baietii sa aiba un ideal feminin, puternic, un erou pe care sa-l admire. Desigur, astept cu nerabdare, sa vad toate femeile erou care vor mai aparea in viitor si sunt foarte fericita sa fac parte din aceasta categorie.”

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR